Se celebra el Día del Maestro, en homenaje a Domingo Faustino Sarmiento

El desafío ante la pandemia

El homenaje de Google

Figura insoslayable del ámbito escolar y académico, también orientador y guía del ejercicio creativo y el desarrollo de conocimientos, los maestros son una parte más que importante de las instituciones educativas. Es por eso que cada 11 de septiembre se celebra en la Argentina el Día del Maestro, en conmemoración al fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento, allá por 1888.Considerado el "padre del aula", y quien logró llegar a la Presidencia de la Nación entre 1868-1874, Sarmiento fue el gran propagandista de la necesidad de una ley educativa argentina. Muchas de sus ideas se recopilaron en su texto De la educación popular (1849). Sin embargo, durante su mandato, no llegó a sancionar ninguna. Hubo que esperar hasta el gobierno de Roca, cuando se aprobó la Ley N.° 1420 de educación universal, obligatoria, gratuita y laica.Si bien en 1943, la Conferencia Interamericana de Educación celebró en Panamá la fecha a modo de homenaje a los hombres y mujeres en el ejercicio de la docencia, es en 1945 que se adoptó en la Argentina, por decreto del entonces presidente argentino, Edelmiro Farrell.Algunos de los pasajes de la Resolución Oficial de aquella Conferencia indican la importancia de la actividad docente, ya que se trata de "una actividad fundamental de la escuela la educación de los sentimientos, por cuyo motivo no debe olvidarse que entre ellos figura en primer plano la gratitud y la devoción debidas al maestro de la escuela primaria (...); que su abnegación y sacrificio guía los primeros pasos de nuestras generaciones y orienta el porvenir espiritual y cultural de nuestros pueblos (...); que ninguna fecha ha de ser más oportuna para celebrar el día del maestro que el 11 de septiembre, día que pasó a la inmortalidad, en el año 1888, el prócer argentino Domingo Faustino Sarmiento.El rol del maestro se ha ido adaptando con el tiempo y si bien hoy en día las clases, de a poco, vuelven a lo que era antes de la pandemia, viven una fuerte reconversión desde que comenzó la cuarentena en la Argentina, el 20 marzo del 2020. Desde ese momento, las videollamadas reemplazaron a las aulas y las computadoras se volvieron herramientas indispensables para acercar a los alumnos con sus docentes.Ante las complicaciones dadas por el aislamiento, estos profesionales de la educación debieron brindar una respuesta rápida a esta situación, que fue inédita en el país.Las dificultades se potenciaron en las zonas rurales y en aquellos lugares donde los alumnos no tienen acceso a internet o a una computadora.Para destacar la labor de estos profesionales, Google decidió homenajearlos con su tradicional doodle. En el clásico dibujo, se puede ver a una “abeja maestra” enseñando a otras como ella pero más pequeñas cómo ir a buscar el polen a las flores. La docente señala un cuaderno con dibujos, se la puede ver animada mientras transmite el conocimiento al resto de la colmena.