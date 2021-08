Llegó una imagen del Padre Pio a Oro Verde y estará emplazada sobre la ruta 11

Estigmas

Momentos de mucha emoción se vivieron este jueves en las calles de Oro Verde tras la llagada de una imagen de tamaño natural del Padre Pío de Pietrelcina. La misma quedará resguardada por algunas semanas en la parroquia "Jesús, Maestro y Señor" hasta que finalmente quede emplazada frente al INTA, en la ruta Nº 11, “un lugar de mucha fe, ya que se encuentra cerca Casa Padre Lamy”.Según registró, la imagen llegó al aeropuerto de Paraná y una caravana de fieles acompañó la imagen del Padre hasta la parroquia. Una mujer, expresó que “Fue muy emocionante ver llegar la imagen del padre Pio. Fue muy esperada y viene de Rio Gallegos”.La imagen está hecha de cemento y hierros. Fue creada por un artista plástico de Rio Gallegos.El padre Hernan, comentó que está iniciativa “fue de un grupo de personas que quieren patrocinar y a su vez alentar esta devoción del padre Pio, que tiene muchos seguidores en nuestra comunidad”.En tanto, Marcela una de las organizadoras, dijo: “el Padre Pio es un Santo del que somos Devotos, es uno de los pocos sacerdotes estigmatizados. Despierta una fe muy inmensa. Estamos muy contentos”.Al finalizar, se mostró muy emocionada: “Llena el corazón ver la imagen y ver el cariño con que los ciudadanos lo reciben. Es un recuerdo especial para mi mamá que fue una de las que impulsó la idea. No lo puede ver desde acá, pero desde el cielo está apreciando este momento”.Heredero espiritual de San Francisco de Asís, el Padre Pío de Pietrelcina ha sido el primer sacerdote en llevar impreso sobre su cuerpo las señales de la crucifixión. Fue beatificado en 1999 y canonizado en 2002 por el papa Juan Pablo II.San Pío de Pietrelcina, un capuchino que murió en San Giovanni Rotondo en la madrugada del 23 de septiembre de 1968, que, en vida, no tuvo una buena relación con la Santa Sede.Pero el padre Pío fue un hombre que atrajo mucho la atención. Su cuerpo reprodujo durante los últimos 50 años de su vida las llagas de Cristo en mano, pies y costado, heridas que durante todo ese tiempo estuvieron sangrando con una sangre roja y limpia. La duración de de esos estigmas es la más larga de todas las conocidas. Comenzó el 20 de septiembre de 1918 y sólo cesó, sin dejar huella, con su muerte.El padre Pío usaba de día medios guantes de lana oscuros para ocultar sus manos. Las manchas de sangre no se ven y la lana las absorbe.Uno de esos medio guantes es la reliquia que ahora llegó a Paraná."Pero esto no es magia. Esto nos tiene que ayudar a aumentar la fe, a creer un poquito más", les dijo a los fieles que ayer colmaron la Iglesia Catedral el monje capuchino que presidió el oficio religioso.Las reliquias, que hoy serán impuestas a los fieles que asistan a las misas de las 11 y las 20, ya han recorrido distintos puntos de la provincia.