Buscan familia adoptiva para 4 hermanitos “muy afectuosos y unidos entre sí”

El Juzgado de Familia Nº 2 Tigre, Departamento Judicial de San Isidro, en la provincia de Buenos Aires, lanzó una convocatoria pública para dar con posibles adoptantes para cuatro hermanitos varones de 10, 7 años, 5 y 3 años.. Cursa cuarto grado de la escuela primaria y juega al rugby, deporte que practica con gran entusiasmo”.. Cursa primer grado de la escuela primaria, le gustan los deportes y las actividades al aire libre”.. Asiste a nivel preescolar y disfruta de actividades lúdicas, como armar rompecabezas y dibujar”.y asiste al jardín de infantes. “Es muy simpático. Le gusta bailar, armar figuras con legos y bloques”.La historia de estos cuatro hermanitos es la de muchos chicos y adolescentes que en el país esperan por una familia, pero a los que las estadísticas no los ayudan. De acuerdo con el último relevamiento de la Dirección Nacional del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de la República Argentina, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, el 87% de los inscriptos manifiesta una voluntad adoptiva de sólo menores de 1 año y solo el 0,03% estaría dispuesto a adoptar cuatro o más niños, niñas o adolescentes.María Celeste Prenna, Trabajadora Social del Juzgado de Familia N°2 de Tigre explica que se decidió recurrir a la convocatoria pública luego de que se agotaran las búsquedas de personas postulantes. “De momento, no hay un inscripto en todo país para adoptar cuatro niños dentro de esta franja de edad”, indica. “A través de esta instancia, habilitamos a que cualquier persona, esté o no inscripta en el registro de adoptantes, pueda postularse a una guarda con fines de adopción”, agrega en declaraciones a Infobae.La especialista es una de las integrantes del equipo técnico interdisciplinario que buscar por todas las vías posibles que A.L., L.U., D.S., y M.D. (que hoy conviven en un hogar) no sean separados. “Los cuatro son muy afectuosos y unidos entre sí. Se cuidan entre ellos y todo el tiempo manifiestan que quieren estar juntos”, cuenta Prenna a este medio.De acuerdo con Prenna, los cuatro hermanos gozan de buena salud y están con acompañamiento pedagógico. “Buscamos una familia que no necesariamente tiene que estar conformada por un papá y una mamá. Pueden ser dos madres, dos padres e incluso una familia monoparental”, advierte la especialista.Y sigue: “Muchas personas creen que para adoptar un grupo de hermanos tienen que tener una habitación para cada uno o muchos recursos económicos. En este caso, lo más importante no tiene que ver con eso sino con las condiciones de ahijar a estos chicos: la disposición de incorporarlos a sus vidas, de darles afecto, de entender sus historias y de respetar sus derechos que ya fueron vulnerados”.Consultada acerca del plazo de la convocatoria, la Trabajadora Social indica que de momento no hay un plazo. “Estamos recién empezando. Por supuesto que no va a ser eterno. Estamos en el momento de evaluar y conocer a los postulantes a guarda. Una vez hecha la selección, se pasará al procesos de vinculación, que es gradual y se va construyendo de manera paulatina. Los chicos saben que les estamos buscando una familia y están muy ilusionados”, dice.Según Prenna, si con la convocatoria no consiguen una familia para los cuatro hermanitos, habrá que barajar la posibilidad de separarlos. “Esperemos no tener que llegar a esa instancia”.En este momento, en el país hay más de 100 convocatorias públicas que buscan referentes afectivos o tutores, muchas son para adolescentes, grupos de hermanos o chicos con discapacidades, las realidades más difíciles a la hora de encontrar familias dispuestas a enfrentarse a un proceso de adopción.Quienes decidan asumir el compromiso de ofrecerles afecto, informan desde el Juzgado de Familia Nº2 Tigre, Departamento Judicial de San Isidro, pueden acercarse a Av. Cazón 510 o llamar al teléfono: al 011-4731-7320/7328 o al Registro Central de Aspirantes a Guarda con Fines de Adopción a los números 0221-410 4400, internos 42897–56037, o directo al 0221-422-4926. También escribir al email juzfam2-ti@jusbuenosaires.gov.ar o completar el formulario que se encuentra en http://www.scba.gov.ar/servicios/adopciones.asp.