Califican de "terrorista sanitario" al hombre que ingresó con Delta a Córdoba

"Terrorista sanitario"



Hugo Pizzi, médico infectólogo asesor del gobierno de Córdoba y de la Nación, aseguró que son casi mil las personas aisladas tras detectar un caso positivo de la variante Delta en un hombre que llegó de Perú a la capital cordobesa y no respetó el aislamiento correspondiente."Ya se han superado los 800, estamos llegando a los 1.000 aislados, por una persona que vino con una variante muy contagiosa", explicó el especialista en declaraciones a la radio LT3 de Rosario, y confirmó que ese nombre, denominado paciente cero se encuentra "internado con una neumonía bilateral, al igual que su pareja".Pizzi apuntó que las autoridades decidieron evitar que trascienda la identidad del hombre porque "la población en general se lo quiere comer, la gente está muy enojada, y no es para menos".Y apuntó que, como consecuencia de sus contactos estrechos y el trazado epidemiológico además de las casi mil personas aisladas, cinco colegios tuvieron que discontinuar las clases presenciales.Además del paciente cero hay otros cuatro imputados por la justicia, acusados de no respetar los protocolos "cuando se les dijo que estaban contaminados y hubo dos de ellos que abrieron sus negocios y estuvieron atendiendo todo el día, el daño que han hecho es espantoso", apuntó el especialista.En este sentido, consideró que el hombre de 62 años que ingresó a mediados de julio al país y no respetó el aislamiento "es un terrorista sanitario, y la bomba que tiró es una bomba epidemiológica. Es importante que la gente tome conciencia que quien no cumple, quien es un negador lo único que hace es hacernos daño a todos los demás".Asimismo, Pizzi aseguró que la variante Delta del coronavirus es mucho más contagiosa que las anteriores y que si una persona infectada no utiliza barbijo puede contagiar a una sana en "35 o 45 segundos porque la carga viral se acantona, se junta, en nariz y boca y esto lo hace mil veces superior a la del virus original"."Las personas que están vacunadas con una o dos dosis están mucho mejor preparadas ante esta variante que las que no tienen vacunas, el organismo hace un recuerdo de la colocación de la vacuna y así y todo hay que seguir cuidándose porque uno se puede contagiar y contagiar a otro, esto es una cuestión de disciplina", apuntó el especialista. (Telam)