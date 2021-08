Confirmaron que hay seis casos de la variante Delta en provincia de Santa Fe

El origen

La ministra de Salud de Santa Fe, Sonia Martorano, dijo que hay seis casos de la variante Delta de coronavirus en la provincia, de los cuales cinco son de Rosario y tres ya recibieron el alta. En ese sentido no sólo pidió extremar los cuidados, sino también no viajar al exterior para vacunarse.En declaraciones a LT8, la responsable del área sanitaria de la provincia expresó: “Nuestra gran preocupación es la variante Delta. Hoy no tenemos circulación comunitaria. En Santa Fe, en estos momentos tenemos seis personas con la variante Delta. Cinco son de Rosario, tres de ellos ya tienen el alta. Actualmente, quedan dos casos Delta activos que están cumpliendo aislamiento en hoteles de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba)”.La ministra de Salud precisó que uno de los pacientes llegó de España y otro de Estados Unidos. “Con relación a este último caso, la persona que lo acompañaba dio negativo el antígeno que le hicieron en el aeropuerto, pero igual se quedó aislada en Capital Federal. Vamos a esperar el resultado de PCR del séptimo día”, explicó.Con relación al viajero que llegó de España, Martorano precisó que también está cumpliendo aislamiento en Caba. “En cambio, su cónyuge como fue negativa en el test de antígenos pudo venir a Rosario, pero sigue en aislamiento en su domicilio. Y la estamos siguiendo, pero el sábado que era el séptimo día, dio positivo la PCR. Aún no sabemos si es Delta, pero lo intuimos porque su cónyuge sí dio positivo. Entonces, tenemos dos activos confirmados y este caso que estamos viendo, y dos casos asintomáticos en aislamiento”.Martarano se mostró satisfecha con los índices de acatamiento a las medidas de aislamiento que cumplen los santafesinos que regresan del exterior. “La gente tiene que entender que esto de pedir aislamiento estricto en su domicilio tiene que ver con que la variante Delta está ingresando y muchos casos son de Estados Unidos”, dijo.En ese sentido, la ministra de Salud salió a pedir que la gente no viaje al exterior para vacunarse. Justamente, el país más buscado por los argentinos que quieren inocularse es Estados Unidos. “Mucha gente que se fue a vacunar, algo que no recomiendo para nada, son las que ingresan la variante del Delta a Argentina. Yo no recomiendo vacunarse en el exterior”, afirmó.“Acá tenemos vacunas. La única complicación que existe es con la segunda dosis de Sputnik V, pero ya irán llegando. No recomiendo vacunarse en otro país. Primero tenés que hacer un viaje en avión de ida y vuelta. Están los protocolos, pero uno se puede contagiar. En cada avión puede haber gente enferma”, manifestó.