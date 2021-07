DNI no binario: explican por qué se eligió la X para la clasificación del sexo

El Ministro del Interior de la Nación, Eduardo De Pedro, aseguró este jueves que el nuevo DNI que incorpora una tercera opción de género, es "un paso para romper con la lógica binaria" y explico que, aunque la X "no representa a esos sectores", se optó por ella para que los pasaportes tengan validez internacional."Los argentinos dimos un paso muy importante, un paso más en una Argentina que amplia derechos, que reconoce la libertad de las personas, dimos un paso más en romper con esa lógica binaria que excluye a algunos sectores de la sociedad", dijo De Pedro."Por supuesto que sabemos que la 'X' no representa a esos sectores, pero para que el pasaporte tenga validez internacional tuvimos que estar en sintonía con diversos tratados internacionales que reconoce solo la 'X' como una alternativa a la lógica binaria", dijo sobre los jóvenes que exhibieron una remera con la leyenda "No somos una X".En tanto, el espacio "Todes con DNI" sacó este miércoles un comunicado que "una tercera categoría, decidida desde el Estado, borra nuestra diversidad y las múltiples vivencias de quienes nos identificamos por fuera del binario masculino o femenino"."Al ubicarnos a todos, todas y todes bajo una única categoría se nos margina a la encriptación identitaria, mientras se jerarquiza a la M y la F que sí acceden al derecho a ser nombradas específicamente", dijeron.