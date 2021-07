Argentina recibirá vacunas de Moderna como donación de Estados Unidos

Política El Gobierno anunció que firma contrato con Moderna para recibir vacunas

Luego de que Santiago Cafiero anunciara en la Cámara de Diputados que el Gobierno firmará el próximo lunes un contrato con Moderna para adquirir vacunas, Estados Unidos mandará como donación un cargamento de dosis de ese laboratorio. Aún no se sabe la cantidad que recibirá la Argentina, pero la administración de Alberto Fernández ya se comprometió a hacerse cargo del traslado.De esta manera, las vacunas de Moderna serían las primeras en llegar al país de laboratorios norteamericanos, que comenzarán a arribar a partir del DNU que firmó el Poder Ejecutivo para modificar la ley de vacunas y que permitirá que la Argentina tenga inyecciones de Pfizer y Johnson & Johnson.A pesar de esto, la llegada de vacunas no significa que estén listas para su aplicación inmediata. Las mismas deben ser previamente aprobadas por la reguladora local, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).Una vez que salga el trámite parlamentario, restará la autorización de la ANMAT que, estiman autoridades, se produciría en pocos días. De los tres laboratorios mencionados, Pfizer ya cuenta, a través de la Disposición 9210/20 de diciembre pasado, con la inscripción de la ANMAT bajo la calificación de “registro de emergencia”. Pfizer es la única de las tres que hasta el momento consiguió ser aprobada por la FDA para ser aplicada en menores. En la Argentina su autorización es solo para adultos y no en franjas de pediátricos. Por su parte, Moderna ya tiene estudios clínicos respaldatorios que la indican para mayores de 18 años.A cargo de las negociaciones para que esta donación se concrete está el embajador argentino en Estados Unidos, Jorge Argüello, quien también está trabajando para lograr un encuentro bilateral entre Alberto Fernández y Joe Biden. Este envío de vacunas tan rápido luego de la firma del contrato es visto como una buena señal por el gobierno argentino. Además, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, visitará Washington en los próximos días.Otro dato importante que acercaría esta posibilidad es el probable viaje a la Argentina del encargado de temas vinculados al cambio climático norteamericano, John Kerry, quien vendría en agosto a participar de un seminario sobre medio ambiente.Alberto Fernández ya se reunió con Kerry en mayo de este año cuando el Presidente viajó a Roma. Ese día, el mandatario contó que hablaron principalmente sobre cambio climático aunque también se abordó brevemente el tema Venezuela.“Tuvimos una reunión excelente. Hablamos del cambio climático y el desafío que se avecina. El Presidente está muy interesado en ayudar a los países de Latinoamérica y su liderazgo en el asunto climático es bienvenido”, expresó Kerry.Con respecto a la negociación con el FMI, los anuncios se esperan para después de las elecciones pero el diálogo con las autoridades de la entidad financiera es bueno, explicaron en la embajada argentina. El ministro de Economía, Martín Guzmán, mantiene reuniones en Italia en estos días en el marco de la reunión entre ministros de hacienda en el mundo. (Fuente: INFOBAE)