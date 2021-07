Bajante del Paraná: los problemas con el agua y para cuándo prevén una creciente

Video: La bajante del río Paraná dejó a la vista la manta protectora del Túnel Subfluvial

Video: Piden no caminar sobre la malla de defensa del Túnel Subfluvial

"La situación del río no ha cambiado, sigue siendo muy preocupante, sobre todo para julio, que es para cuando se prevén las mayores complicaciones", ratificó ael director de Hidráulica de Entre Ríos, Cristian Gietz.Al respecto, alertó que "se esperan aguas muy bajas, reproduciendo la bajante de 1944" y precisó que "el repunte de estos días fue por lluvias producidas en la cuenda del Río Iguazú, pero la tendencia es que en los próximos días comience nuevamente el descenso". E insistió: "No hay previstas lluvias que puedan cambiar el panorama. Julio será un mes complicado".Este lunes a la mañana, el río estaba en 8 centímetros en Paraná, con el mínimo que ha alcanzado este año que es de 12 centímetros por debajo de cero.El ingeniero estimó que "habría en octubre, probablemente un cambio de tendencia muy paulatino", pero "recién a partir del año que viene tendremos un poco más de normalidad, que para esta zona son unos tres metros de altura".Gietz admitió que "todas las ciudades con tomas de agua ribereñas están con problemas, algunos más graves, otros no tanto. En Paraná se tomaron recaudos por la bomba del muelle viejo, que es la que tiene problemas".Al respecto, adelantó aque "habrá aportes desde Nación para la readecuación de tomas de agua para mitigar esta situación. En total hay un fondo 1.000 millones de pesos para todas las provincias. Cada una debe hacer un inventario y después se haría la distribución de aportes".En el caso de Entre Ríos "tenemos problemas en Santa Elena. Las otras localidades cuentan con tomas de pozos, pero en el futuro podría haber algún problema", expresó el director d Hidráulica.