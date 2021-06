"Quiero a mi hija de vuelta y la quiero con vida", rogó el padre de Guadalupe

Eric Lucero, el padre de Guadalupe, la niña de 5 años desaparecida en San Luis el pasado lunes, dijo hoy queaseguró Lucero, quien pidió a sus eventuales captores que "no le hagan daño, que si se sienten acorralados que la entreguen o la dejen en algún lado".El hombre sostuvo que "no tiene antecedentes", afirmó quee instó a que la Justicia abra otras vías de investigación para no centrarse únicamente en la sospecha de que se trate de una venganza narco o personal, lo que desestimó."No tengo dudas de que la policía la está buscando y todos estamos haciendo de todo para encontrarla y nada. Es desesperante", expresó Lucero."Estoy sin vida", afirmó Lucero sobre los cinco días que pasaron desde que la niña desapareció del barrio 544 Viviendas ubicado al sur de la ciudad de San Luis cuando jugaba en la vereda de la casa de una tía, en un festejo de cumpleaños.Lucero trabaja en el hospital del sur de San Luis, donde realiza tareas de limpieza."Soy mucamo y trabajo para el plan de inclusión, tengo horario rotativo y afuera del hospital siempre tengo alguna que otra changuita, porque siempre trabajé en la construcción", sostuvo en diálogo con el canalantes de ir a una movilización prevista para esta tarde en respaldo a la búsqueda de su hija."Queremos que no se pare la búsqueda de Guadalupe, para que esto siga haciendo ruido en todos lados, y que quien tenga algún dato lo dé. Porque la investigación se está quedando sin pistas", precisó Lucero, que tiene otro hijo de 7 años que ahora está al cuidado de una tía."Pensamos que la investigación tiene que tomar otro rumbo", dijo Zavala y explicó que "no sólo nosotros lo estamos diciendo, sino que se está diciendo también en la Justicia.El letrado anunció que por parte de su representado van a pedir en las próximas horas ampliar la declaración que hicieron en un primer momento para aportar otros datos que le fueron llegando en las últimas horas.Asimismo, considera que, sin precisar más detalles."Queremos que quede sentado en la causa que nosotros aportamos este dato", señaló el abogado.La investigación se centra ahora en analizar en profundidad toda la información recabada, incluidos los datos surgidos tras el ofrecimiento de la recompensa de Nación de 2 millones de pesos.