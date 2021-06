Dramático pedido en Santiago del Estero: “No tenemos camas ni oxígeno”

El presidente de la Cámara Argentina de Empresas de Salud (Caes), de Santiago del Estero, Aldo Yunes, alertó hoy sobre el colapso que atraviesan los centros de atención privados por la ocupación del 100 por ciento de las camas de terapia intensiva y falta de oxígeno, por la demanda de pacientes por Covid.



"Estamos como en una guerra, no tenemos camas ni oxígeno", advirtió el empresario del sector sanitario quien precisó que el 70% de las terapias son ocupadas por enfermos de coronavirus.



A partir de ese cuadro de situación informó que los sanatorios y clínicas privadas de la capital santiagueña se quedaron sin lugares disponibles en las terapias, como así también "sin oxígeno" cuya demanda aumentó exponencialmente a partir de la segunda ola de la pandemia en el país.



Yunes afirmó que "es exponencial el consumo de oxígeno, es una situación dramática. Hoy la ocupación es del 100% en todos los sanitarios, en las terapias intensivas. En las UTI hay 100% de camas ocupadas, el 70% son pacientes Covid".



En ese sentido, señaló que "como los proveedores se han saturado en cuanto a la demanda, han informado a los sanatorios que no pueden dar lo que ellos piden, sino lo que pueden fraccionar".



Por nota se comunicaron con todo el sanatorio "diciendo ‘a vos te voy a dar 30 tubos’, a otro 20, a otro 50, de acuerdo con la demanda", lamentó el titular del CAES quien además confirmó que la mayoría de las intervenciones quirúrgicas fueron suspendidas, atendiendo urgencias.



Precisó, además que esta "es la realidad que estamos viendo en todo el país", si bien precisó que "en Capital Federal está bajando" el nivel de tensión precisó que como en Santiago del Estero "los sanatorios de Córdoba o Santa Fe están con estos mismos problemas de oxígeno y de equipamiento, que no se consigue o porque no existe, o todo lo compró el Estado. Es una situación dramática, estamos como en una guerra".



Ante ese panorama, las entidades decidieron recibir a los pacientes que cursan el coronavirus de un modo leve, que pueden ser asistidos solo con oxígeno a través de máscaras o cánulas, pero no a través de respiradores.



El responsable de la atención de la salud privada de la provincia norteña comentó que "Si vienen (enfermos) a preguntar por camas críticas, les tengo que decir ‘andá buscar otro sanatorio’, tengo todo ocupado por el Covid".