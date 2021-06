Murieron 203 profesionales de enfermería por coronavirus en el país

Sociedad Murió por coronavirus el jefe de guardia de un hospital cordobés

La Asociación de Licenciados en Enfermería (ALE) informó que 203 enfermeros murieron por coronavirus durante la pandemia en el país, de los cuales 36 eran trabajadores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA); 69 del Gran Buenos Aires y 95 del interior."En estos momentos en que el mundo es asolado por una gran crisis sanitaria asociada a la pandemia de SARS-COV-2, asistimos con profundo dolor a la muerte de numerosos trabajadores pertenecientes al campo de la salud", detallaron en el sitio web donde se encuentra la lista de los 203 fallecidos del sector durante la pandemia.ALE describió la situación del sector tras la muerte de Patricia Santos Torres, quien tenía 51 años y trabajaba en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez.Sus compañeros denunciaron este lunes que las autoridades le habían negado la licencia laboral pese a que era paciente de riesgo y no había podido vacunarse por ser alérgica.Santos Torres murió este domimgo luego de haber estado internada un mes y medio en el Sanatorio Dr. Julio Méndez, contó este lunes a Télam Elena Amarilla, una de sus compañeras.En ese marco, contó: A Patricia le negaron la licencia siendo personal de riesgo. No sabemos cuáles fueron los motivos, pero la dejaron trabajar así, y ni las autoridades ni el Gobierno porteño hicieron nada".También indicó que Patricia se convirtió en la tercera persona que falleció por Covid en el hospital, y agregó que "hay compañeros de riesgo que siguen siendo convocados a trabajar"."Hacemos responsable, en principio, al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a la dirección médica, a la subgerencia de enfermería y al gremio Sutecba, que nos precariza y está en complicidad con el Gobierno y las autoridades del hospital", añadió.Amarilla sostuvo que su colega "luchó y la peleó, pero terminó diciendo adiós"."Para nosotros fue muy duro, para todos sus compañeros, porque es una muerte que se podría haber evitado porque las autoridades del hospital sabían que era personal de riesgo. No tenía ninguna dosis de las vacunas porque al ser alérgica no podía (recibirlas), y sin embargo la dejaron que trabaje en esas condiciones", agregó.En cuanto al Gobierno porteño, dijo: "No están haciendo absolutamente nada, y nos siguen precarizando. No nos pasó a la carrera, no hubo aumento salarial, las paritarias fueron a la baja y no hubo reconocimiento al personal de salud. Lo único que tuvimos fueron palos y meternos la Policía cuando quisimos presentar algún petitorio", remarcó.Para Amarilla, "el jefe de Gobierno (Horacio Rodríguez Larreta) es un hipócrita al que no le interesa el personal de salud, ni la salud, ni los docentes, ni la educación".En tanto, Carolina Cáceres, enfermera del Hospital General de Agudos Dr. Enrique Tornú, precisó que "la situación de las enfermeras y enfermeros del equipo de salud de los hospitales públicos de la Ciudad es de muchísimo agotamiento y cansancio".En este punto, detalló que están trabajando "con muchísima presión, estrés y sin acceso a ningún tipo de licencia ni descanso; sin que se tengan en cuenta las patologías previas que puedan tener algunos compañeros y compañeras a quienes se los obliga a asistir a los hospitales con una o dos dosis, pero con enfermedades de base realmente muy cruentas que los ponen en muchísimo riesgo"."Vemos fallecer compañeras y compañeros en esta situación, lo que nos da muchísima angustia", agregó Cáceres en diálogo con Télam.Además, explicó que no toman personal suficiente y que "los contratos que ofrecen son absolutamente precarios, con salarios miserables y con contrataciones, incluso, a través de monotributo"."Claramente el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no prioriza la salud pública para nada y no está abierto al diálogo", añadió.La situación de la enfermería "es responsabilidad del Gobierno que nos precariza, y de sindicatos tradicionales que permiten estas aberraciones", consideró."Muchos compañeros de riesgo están trabajando sin tener las dos dosis de la vacuna, los mandan a trabajar, incluso, a servicios que son 100% Covid, una insensibilidad terrible por parte del Gobierno", sostuvo Luciana Franco, enfermera del área de terapia intensiva del Hospital General de Agudos Dr. Juan A. Fernández y referente de la ALE.Franco indicó que aunque en el Fernández no fallecieron compañeros, "en otros hospitales como en el Durand fallecieron tres colegas y ya son más de 200 en el país".También describió la situación de los hospitales porteños como "dramática y caótica" porque las terapias están llenas y trabajan con "un nivel de exigencia y una presión terrible por parte del departamento de enfermería y de la dirección médica"."Queremos sueldos dignos que estén acordes a la canasta básica, que se nos dé un salario digno, que se restablezcan las licencias y que se nos reconozca como lo que somos, que es personal esencial", reclamó.