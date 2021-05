Sus dos hijas murieron por Covid y su esposa está internada: desesperado pedido

Sociedad Dos hermanas murieron tras contagiarse de coronavirus y hay dolor en Concordia

Sociedad Internaron por coronavirus a la madre de las dos jóvenes hermanas fallecidas

El tremendo relato:

La madre de las dos jóvenes hermanas enfermas de coronavirus, que fallecieron en un lapso de poco más de una semana, fue internada en las últimas horas, también por covid-19. Mariela Italia González, de 52 años, está luchando contra la enfermedad, según reveló su hijo Alfredo Güida.La ciudad de Concordia se vio conmocionada en las últimas horas por la muerte de Marina (29), mamá de dos nenes, y Aldana (21), ambas estudiantes de Biología.por la misma enfermedad. La noticia fue confirmada por Víctor Forni, exesposo de Marina y padre de sus hijos., pero este año fue complicado por la pandemia. Hace dos años inicié los trámites de jubilación y no me los reconocen. Estoy sin trabajo y tampoco me puedo jubilar”, dijo el hombre.“Quisiera que se haga la jubilación como corresponde, porque ya cumplo las condiciones y además, no sabemos qué puede pasar de ahora en adelante”, sostuvo el padre de las hermanas fallecidas con coronavirus y agregó a. Tienen que cuidarse y usar barbijo”, recomendó el padre de Aldana y Marina.El tremendo relato de José “Chiquito” Güida, continúa con la lucha de la familia contra el coronavirus y los pocos días que transcurrieron entre la muerte de sus hijas. El hombre contó a Elonce, cómo se contagiaron y cómo llevaron la enfermedad hasta el fatal desenlace.

Anteriormente, el hermano de las jóvenes también había escrito un sentido posteo: "Me cortaron las alas, se llevaron un pedazo de mí, no encuentro palabras para este momento, trato de pensar que es una pesadilla, que mis dos hermanas están vivas y que ya voy a despertar, pero nunca despierto y ustedes ya no están".