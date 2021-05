La carpa de un circo se convertirá en un centro de testeos de covid

El circo, varado desde marzo



Para los que esta semana pasaron por las inmediaciones del Monumento a la Bandera llamó la atención la colocación de una gigantesca carpa. Se trata de la tienda del Circo Rodas, que se convertirá en breve en un gran centro de testeos para pacientes asintomáticos de coronavirus.Desde el Ministerio de Salud de la provincia confirmaron que desde el pasado lunes "se realizan algunas pruebas, pero aún no está habilitada para funcionar en plenitud". La idea es que al centro concurran las personas asintomáticas y si todo va bien, podría quedar habilitada a partir de la semana que viene.La iniciativa surgió a partir de la inquietud de un grupo de artistas de varias disciplinas (circo, teatro y otros), según contó el dueño del circo Rodas, Marcelo Lanza, quien de manera desinteresada dio el consentimiento y ofreció la carpa gratuitamente para que cumpla esa función solidaria."Sabemos el momento que estamos viviendo con la pandemia y escucho todo el tiempo en los medios que hacían falta testeos, así que este es nuestro aporte desinteresado", contó Lanza, quien llegó con el circo en marzo de 2021 y quedó varado en la ciudad por la pandemia de coronavirus.La carpa ya está funcionando a prueba desde este lunes y la idea es que sea uno de los centros de testeos más grandes del país. "Está todo instalado para tener una capacidad muy grande. En el día esto está lleno de gente del Ministerio de Salud que está capacitada para hacer los testeos", relató el titular del circo.La carpa del circo Rodas está habilitada a partir de las 9 y la logística es aportada y manejada por el Ministerio de Salud provincial. De acuerdo a lo que adelantó Lanza no hay que ir con turno previo, y aclara que al menos hasta ahora no hubo filas ni nada por el estilo. "Es para asintomáticos y sin turno", resaltó."Estamos impotentes, porque en Rosario lo único que está cerrado es el circo, los teatros y los cines y poco más, porque el resto, con restricciones horarias, funciona normalmente. Nosotros podríamos trabajar y no lo estamos consiguiendo, claro que nosotros somos un hilo muy delgado y no tenemos voz para que se nos escuche", dijo Lanza y sentenció: "No trabajamos de esto, trabajamos de artistas, esto es una donación".Más allá de reiterar que los artistas del circo necesitan trabajar, sostuvo que si hace falta que la carpa esté por cuatro o cinco meses más, producto de la pandemia, lo van a hacer. "La carpa y nosotros vamos a estar acá firmes", garantizó.Las restricciones lanzadas para frenar la curva de contagios de coronavirus en todo el territorio provincial le asestaron un duro golpe al Circo Rodas, que comenzó a funcionar a fines de marzo frente a la rotonda del parque Scalabrini Ortiz -cuando la situación por la pandemia lo permitía- y el jueves 23 de abril dio su última función a la espera de ver si en diez días podrán volver a actuar.Sus integrantes estuvieron un año sin poder trabajar en Buenos Aires y tenían planificado quedarse dos meses en Rosario, pero ahora todo quedó en stand by. Anticiparon que en caso de que las restricciones se extiendan más allá de los plazos que se estipularon, podrían irse, sin saber muy bien qué van a hacer. Es más, entre otras cosas, el año pasado tuvieron que poner los camiones del circo a trabajar como fletes para poder subsistir hasta que volvieran a habilitar la actividad.Son 112 las personas que viven en el predio donde está el circo entre artistas, personal técnico y familiares. "Vamos a esperar estos 10 días, pero si se prorrogan las medidas, desarmo todo y me voy a mi casa", le dijo por entonces auno de los propietarios del Rodas, Marcelo López Lanza, que hace 41 años que está en la actividad y nunca pasó por una situación como la que atraviesa en la actualidad.