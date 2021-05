En Gualeguaychú también hubo manifestación contra la vuelta a la virtualidad

Política Clases virtuales en algunas ciudades y otras medidas anunciadas en Entre Ríos

La multitudinaria convocatoria se realizó por las redes, una vez conocida la decisión del gobernador Gustavo Bordet de postergar al menos por una semana la presencialidad en las escuelas de las ciudades con mayor circulación del virus, entre ellas, Gualeguaychú. También se ven afectadas por esta medida los establecimientos del área metropolitana de Paraná (la capital provincial, San Benito, Colonia Avellaneda y Oro Verde), Concordia, Concepción del Uruguay, Gualeguaychú, Colón y San José.Poco antes de las 20 un número importante de padres y docentes se acercó al lugar, y minutos más tarde una larga caravana de autos comenzó a circular alrededor de la plaza."Sentimos que estamos pisoteando los derechos de los menores, los tenemos como soldados cumpliendo con los protocolos y respetando las burbujas, sin poder compartir, sin poder tener intercambios. Ellos muestran un compromiso enorme y respetan las consignas. Los contagios no están entre los alumnos, están en los adultos", expresaron los manifestantes.Con carteles con consignas contra la medida, bocinas y aplausos, la manifestación tomó forma, hasta que un grupo decidió entonar las estrofas del Himno Nacional.

Paraná Padres expresaron su disconformidad ante la suspensión de clases presenciales

Reporte 2820

Los padres y docentes autoconvocados fueron los que motorizaron el reclamo que se replicó en otros puntos de la provincia, como en Paraná, con epicentro en el frente de la Casa Gris.que "esta medida de no presencialidad aumenta muchísimo la brecha entre los alumnos que tienen acceso a conexión y los que no. La virtualidad ha hecho un daño enorme, a pesar de que los docentes nos esforzamos y damos las clases virtuales, mandamos las tareas, les hacemos fotocopias, pero los niños no aprenden igual que en el contacto con su maestro"."Me moviliza el problema que se arrastra desde el año pasado, hubo un retroceso enorme, chicos que no saben tomar un lápiz, leer de corrido o sacar una cuenta. Nos preocupan los casos de abusos, porque las escuelas suelen ser un refugio y un espacio para detectar esa problemática", destacó la docente.

"Esta medida el año pasado no dio resultados. Se respetan todos los protocolos, se mantienen las burbujas. Todos saben que las escuelas no contagian y de igual modo toman esta medida. No lo entendemos"."Los docentes estamos comprometidos, aportamos para comprar elementos de seguridad e higiene porque las partidas son mínimas", dijo Machado y agregó que "en mi escuela no han llegado las vacunas".En tanto, un grupo de padres autoconvocados sostuvo que "debemos reconocer que, como adultos que seguimos generando conductas que hoy nos han obligado a esto. La realidad es que desde que se largó la presencialidad los casos aumentaron en un 60 por ciento porque hay más circulación, pero es entre los adultos, no entre los alumnos".En esa línea valoraron el esfuerzo "desde Salud para trata de frenar el crecimiento de casos", pero remarcaron que los contagios son en las franjas adultas de la población y en menor medida "se dan en grupos de adolescentes de entre 15 y 17 años porque son la población más difícil de controlar".Finalmente, expresaron que "es una pena que se haya vuelto a esta situación y que los mayores debemos aportar generando conductas responsables".