Hubo 90 detenidos por fiestas clandestinas en Rosario

Unas 90 personas fueron detenidas durante el primer fin de semana luego del endurecimiento de las restricciones dispuestas por la provincia en el marco de la llegada de la segunda ola de contagios de Covid. La policía de Santa Fe y la Secretaría de Control del municipio desbarataron fiestas clandestinas en distintos puntos de la ciudad, clausuraron locales, retuvieron vehículos y detuvieron personas que incumplieron el decreto que impide encuentros sociales y establece restricciones a la circulación nocturna.



Las autoridades hicieron un balance positivo del acatamiento a las nuevas prohibiciones que comenzaron a correr a primera hora del viernes y se extenderán hasta el 2 de mayo. El decreto suspende el movimiento a partir de las 21 en vehículos particulares, y de forma total a partir de las 24, hora a la que también deben cerrar los bares y restaurantes. “Hubo un alto acatamiento, no solo de cierre de los locales gastronómicos, sino también de la circulación vehicular. Las clausuras hechas son más que nada a minimercados”, analizó la Secretaria de Control municipal, Carolina Labayru.



Una fiesta clandestina en un domicilio particular de Vera Mujica al 1800 terminó con 59 aprehendidos (58 mayores y un menor) trasladados a la comisaría 32 este domingo a la mañana, luego de que personal municipal recibiera un reclamo telefónico al 147. Todos fueron derivados a la seccional para la búsqueda de antecedentes y fichaje correspondiente, y fueron trasladados en un colectivo de línea dada la cantidad de personas. Al menor lo tuvieron que ir a buscar los padres y la notificación fue para ellos. El fiscal interviniente es José Luis Caterina.



Además, 31 personas (15 menores y 16 mayores) fueron detenidas durante la misma madrugada luego de que personal policial desbaratara otro festejo ilegal que se desarrollaba en una vivienda particular de pasaje Morales al 3400, en Ayolas entre Necochea y Chacabuco, tras ser alertados por una llamada al 911. Los detenidos fueron trasladados a la comisaría 15. Fueron secuestradas bebidas alcohólicas y tres equipos de música utilizados en el encuentro.



El Ministerio de Seguridad informó que a estas dos se sumaron 20 fiestas desarticuladas sin necesidad de intervención de Fiscalía, reuniones familiares que son denunciadas por clandestinas pero no llegan a serlo. Por ejemplo, el viernes hubo un hecho en presidente Roca al 1300, donde al llegar la policía constató a 15 jóvenes saliendo. Al ingresar al domicilio, dentro había seis jóvenes extranjeros que dijeron haber alquilado la propiedad por el fin de semana. Solo fueron notificados.



Controles

Durante el fin de semana también fueron clausurados seis comercios. En la noche del viernes, se cerró un kiosco de Pichincha 30 bis por incumplimiento al DNU, tergiversación de rubro y falta de habilitación; y un minimercado de Italia 1211 por funcionamiento fuera de horario. El sábado, hubo una clausura preventiva por romper el límite horario en un minimercado de San Martin 5230; un almacén de Arijón 1304; un minimercado y locutorio de Sarmiento 368; y una heladería de Dorrego 5 bis.



En total, entre viernes y sábado a la noche 410 personas fueron identificadas en la calle por las fuerzas de seguridad, a 60 de las cuales se les labró un acta por violación al artículo 205 del Código Penal por infracción al DNU nacional, y el decreto provincial 0386/21 que dispuso la restricciones. Luego el fiscal decidirá si les inicia una causa judicial.



“Es la policía quien hace el acta de notificación, que luego pasa a Fiscalía. En caso de que la situación lo amerite, en el momento se puede dar intervención al fiscal para que ordene el secuestro del vehículo o aprehensión del conductor. Los agentes municipales acompañan y siempre verifican la documentación obligatoria para circular, y de corresponder también se puede remitir el vehículo al corralón”, explicó Labayru.



En ese sentido, durante viernes y sábado hubo 11 remisiones de autos por alcoholemia positiva; nueve por falta de documentación; y tres motos por falta de documentación y casco. Agentes municipales realizaron también 13 notificaciones del incumplimiento del artículo 205 de personas que conducían su vehículo particular sin permiso de circulación entre las 21 y las 06, que puede derivar en el inicio de una causa penal en su contra.



Los controles seguirán hasta el 2 de mayo, con refuerzos el fin de semana, con la intervención de 110 policías, fuerzas federales y entre 100 y 150 agentes municipales. Seguridad toma 54 puntos fijos, y la Municipalidad sostiene 15 fijos y tres móviles. Los controles de alcoholemia se van rotando entre esos lugares. (La Capital)