Casi la mitad de mayores de 70 años no se anotó para vacunarse en Gualeguaychú

Según registros oficiales, el 100% de los mayores de 70 años que se registró ya fue vacunado o ya fue contactado telefónicamente en Gualeguaychú. Sin embargo, según la población que figura en el último padrón electoral aún restan anotarse un 48% de los adultos de esa edad, por lo que desde el Municipio se reiteró la importancia de inscribirse.Por esto mismo, la Municipalidad y el ministerio de Salud de la provincia de Entre Ríos, a través del Hospital Centenario y el CAPS Baggio, lanzaron una campaña para lograr inocular a todas las personas mayores de 70 contra el Covid-19 de esa ciudad.En este sentido, se destinaron dos líneas de whatsapp (3446) 347364 y (3446) 324933 para comunicarse con los equipos de vacunación de los centros de atención primaria de salud y poder concretar un turno.También en el marco del programa Cuidar que llevan adelante los equipos de promoción y prevención de la dirección de Salud Comunitaria brindará información y concientización sobre la campaña de vacunacion en el territorio.La directora de Salud Comunitaria Keila Heidenreich explicó que “en la ciudad ya hemos vacunado a todas las personas mayores de 70 años que se han registrado. Por eso lanzamos esta campaña para lograr llegar a quienes no han podido avanzar correctamente con la inscripción, o simplemente no lo han hecho”.“El plan de vacunación avanza al ritmo que lleguen vacunas para la ciudad. Desde esta semana también comenzamos un nuevo grupo que es la población con diabetes y personas obesas a quienes se les otorgarán los respectivos turnos”, concluyó.“Una vez aplicada la vacuna, de todas formas se deberán seguir tomando las precauciones que ya son de público conocimiento”, destacaron desde el Municipio, al tiempo que insistieron que vacunarse es una de las medidas que pueden tomarse para protegerse y proteger a otras personas del Covid -19. Las vacunas actúan junto al sistema inmunitario para que el organismo esté preparado para combatir el virus.“Si conoces a alguien que aún no haya recibido la aplicación, lo ideal es acompañarles hasta el Centro de Salud (CAPS) más cercano, para recibir todo el asesoramiento específico. También recordar que continúa abierto el registro provincial de voluntad para recibir la vacuna contra el Covid-19, para personas mayores de 70 años, inscribiéndose de forma online en http://www.entrerios.gov.ar/msalud”, informaron.