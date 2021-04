Gualeguaychú: "El cuadro es complejo, aumentó la positividad", dijo Elías

El director del Hospital Centenario de Gualeguaychú, Eduardo Elías

"Nuestra acción por fuera de lo que se debe hacer por norma, perjudica a otros"

, expresó enque se vive "un cuadro muy complejo, con una gran cantidad de diagnósticos por día. Está aumentando la cantidad de 'positivos' en relación a la cantidad de gente testeada".Refirió que en virtud de la situación y con consenso de las autoridades de la ciudad de provincia y especialmente con Salud, "", explicó.Puso hincapié que enEs una observación nueva de este año y es lo que vamos viendo a partir de la gente que se va internando".Lo que se observa de las personas que están con Covid, relató el médico, es que "o no están vacunados los que contraen coronavirus, o si lo están, son de 15 días de vacunación (sólo en dos o tres casos se dio)".Si la tiene a la enfermedad, quizá el Covid no la lleve a la internación. Este es uno de los objetivos más importantes, porque evita la saturación del sistema sanitario", puso relevancia el profesional.Al ser consultado, destacó que "somos color rojo casi en toda la provincia. En Gualeguaychú lo hemos sido desde el principio"."Debemos entender queCada acción nuestra puede tener un impacto tremendo sobre otra persona. No demos mirar para otro lado. Es lo que reclamamos en los hospitales; la responsabilidad individual", subrayó.". En este sentido explicó que "de las personas hisopadas, nos llega cuántas son positivas, de ahí sacamos qué positividad tuvimos en la muestra". Elonce.com.