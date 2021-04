Cómo es la ocupación de camas de terapia intensiva en Entre Ríos

Ciudad de Paraná y alrededores

El Gobierno provincial oficializó las nuevas restricciones que estarán en vigencia durante las próximas dos semanas, con el objetivo de contener la escalada de contagios de coronavirus que se notaron en las últimas dos semanas.En tanto, desde el Ministerio de Salud, dieron a conocer cómo es la situación de las camas de Terapia Intensiva. El informe está dividido por regiones.Según supo, de 265 camas que hay en la provincia, entre efectores públicos y privados, 168 están ocupadas actualmente, lo que representa una ocupación del 63,40 %. Asimismo, son 63 las camas ocupadas por pacientes que tienen covid-19 o alguna complicación derivada de la enfermedad, lo que representa un 37,50 %.En ese sentido, se supo que, en lo que respecta a los Servicios Críticos en la ciudad de Paraná, hay 85 camas entre el sector público y el privado, de las cuales 69 están actualmente ocupadas, lo que representa un 81,18 %.En el Hospital San Martín hay 32 camas y están ocupadas 24. Se informó que hay 10 pacientes internados por covid-19, supo Elonce. En tanto, en el Hospital de la Baxada, se informó que hay 18 camas, de las cuales 13 están ocupadas con pacientes con covid-19.En el Sanatorio La Entrerriana hay 10 camas y 9 están ocupadas, 3 por pacientes con covid-19. En la Clínica Modelo son 12 las camas y están todas ocupadas, ninguna con paciente con covid.En el Sanatorio Río hay 6 camas, de las cuales 5 están ocupadas. En el Hospital Militar hay 7 camas, de las cuales 6 ya no están disponibles. Dos están ocupadas por pacientes con covid-19.En lo que respecta a la Región, se informó que el Sanatorio Adventista del Plata, de Villa Libertador San Martín, tiene 10 camas ocupadas y 6 están siendo utilizadas por pacientes con covid-19.El Sanatorio Parque, de Crespo, tiene 10 camas, de las cuales 9 ya están ocupadas, 6 por pacientes con covid-19.Costa Paraná, en tanto, tiene 6 camas y 1 ocupada. El Centro Médico tiene 6 camas y 2 ocupadas. El Instituto Médico Privado cuenta con 6 camas y solo tiene 1 ocupada.En lo que respecta a las instituciones que brindan atención en la zona, la ocupación de camas UTI es del 41,38%. De 58 camas hay 24 ocupadas, 8 con pacientes con covid-19.En el Hospital Masvernat, de Concordia, hay 26 camas, de las cuales 11 fueron ocupadas, 5 por pacientes con covid-19. En el Sanatorio Garat hay 10 camas y 5 ocupadas. En el Sanatorio Concordia, de 10 camas y 3 ya no están disponibles.En la Clínica Unión, de Chajarí, hay 4 camas y 1 está ocupada.En el Sanatorio Americano, de Villaguay, hay 8 camas, de las cuales 4 fueron ocupadas, 3 por pacientes con covid-19.En esta zona hay una ocupación de camas UTI del 69,05%. De 42 camas, hay 29 ocupadas, seis con pacientes con covid-19.Según supo Elonce, en el Hospital J.J. Urquiza, de Concepción del Uruguay, de 13 camas hay 11 ocupadas, 3 por casos de covid-19. En la Cooperativa Médica de las 9 camas que hay, 7 están ocupadas. En la Clínica Uruguay, de 8 camas hay 4 ocupadas, 1 por paciente con covid-19.En el Hospital San Benjamín, de Colón, de 6 camas, 3 están ocupadas y dos por pacientes covid-19. En el Sanatorio Médico Quirúrgico, de 6 camas, hay 3 ocupadas.En este departamento la ocupación de camas UTI es del 51,22%. De 41 camas hay 21 ocupadas.En el Hospital Centenario, de 16 camas hay 7 ocupadas, 5 por pacientes covid-19. En el Hospital San Antonio, de 11 camas hay 4 ocupadas, 2 por pacientes covid-19.En el Sanatorio San Lucas, de 7 camas hay 5 ocupadas. En el Sanatorio Jeannot no hay camas disponibles por no encontrarse operativo debido a que no posee personal médico y de enfermería para cubrir dichos servicios.En la Clínica Pronto, de 7 camas hay 5 ocupadas, dos con pacientes con covid-19.