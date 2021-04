Atravesadas por la tragedia: quienes eran las fallecidas tras el choque del Audi

Policiales Los videos previos al choque del Audi que chocó y mató a gran velocidad

Denis y Agustina Ojeda, de 22 y 26 años, murieron esta madrugada cuando el auto en el que circulaban a alta velocidad junto a tres amigos chocó contra un poste de luz en la localidad bonaerense de Lanús Oeste. Minutos antes del impacto, los jóvenes habían posteado un video en las redes sociales donde se puede observar al conductor del Audi y al joven que iba en el asiento del acompañante brindando con un vaso de whisky. Las imágenes fueron el argumento para que la justicia ordenara horas después la detención de los dos hombres por el delito de homicidio con dolo eventual.“Es difícil entender que ya no estás”, había escrito Denis en su muro de Facebook a principios de noviembre del año pasado.“Mamá y vos ya estaban preparados para disfrutar de sus nietos, disfrutar la vida, tantos años caminando juntos, tantos años de sacrificio y esfuerzo. ¿Y ahora?. Todavía no encuentro respuestas a ninguna de mis preguntas, solo sé que sos nuestro ángel y donde quieras que estés nos cuidas a todas. Te lo hago saber todos los días que te amo con el alma, porque el alma nunca muere”, completó la joven, que ademásDesde sus redes, Denis le pedía fuerza a su papá para seguir adelante y la última imagen que subió a su muro, una línea de la canción La Oscuridad del Indio Solari y los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, acaso definía de manera concisa y precisa el difícil momento que atravesaba. “Vos fuiste la derrota que mi alma no soportó”, fue la frase que eligió la joven que hoy perdió la vida en un segundo.Agustina, su hermana mayor, estaba con ella cuando ocurrió el accidente. La sacaron viva de entre los fierros retorcidos del Audi y fue trasladada de urgencia al Hospital Evita, pero murió apenas unos minutos después de haber ingresado a la guardia. Belén, la tercera joven que iba en el asiento de atrás, permanece todavía internada en el mismo centro asistencial y nadie se animó a decirle aún que sus dos amigas están muertas.“Ella está bien pero se quebró los dos brazos y la tienen que operar”, detalló aun allegado a la joven. Está consciente y ya tuvo contacto con algunas personas de su entorno, pero ignora las consecuencias del accidente que tuvieron. “No le podemos contar nada”, afirman.