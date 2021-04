Un ex jockey murió tras ser atropellado por un caballo en la pista de carreras

Una tragedia conmovió este miércoles a los trabajadores del Hipódromo de La Plata: una yegua embistió y mató a un empleado en plena pista.Se trata de Walberto “Goyo” Vera, quien había sido jockey. El hombre habría intentado atar a una yegua que se había disparado y corría sola, cuando fue embestido por el animal a gran velocidad.Vera cayó malherido al suelo y recibió asistencia inmediata en el predio de las calles 44 y 115, pero no lo pudieron salvar. Las autoridades investigan el hecho, informó el portal platense 0221.com.ar.En la página de Facebook de "Autoconvocados del Turf", ex compañeros y actuales colegas de la víctima, lamentaron la muerte de Goyo. "Había sido jockey, era un gran compañero, solidario, siempre a disposición y con una sonrisa", informaron."De familia trabajadora, humilde, se desempeñaba como empleado y estaba cumpliendo la tarea de palafrenero montado. Para quien no conozca, están en puntos estratégicos de la pista, con un caballo de andar y su función es atajar los caballos que se disparan", detallaron.Los aficionados explicaron que esto significa que frenaba a los equinos que, por algún motivo, "tiran a quien los monta y salen en cualquier dirección"."Justamente, esta mañana Goyo salió a atajar una yegua suelta, se le habría caído encima y esto le costó la vida. El equipamiento de montar que utilizan se lo llevan al taller de talabartería para tratar de mantenerlo", explicaron."Es una pelea de años porque suele costar que se compren los insumos necesarios. Habrá que investigar cómo ocurrió y que la falta de mantenimiento del equipamiento no guarde relación con esto", denunciaron.