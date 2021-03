Padre obligó a su hija a retractarse tras un video que publicó en Tik Tok

Joven realiza perreos intensos en #TikTok... su padre le borra la cuenta y la obliga a disculparse ??

¿Cómo ven a este señor?#Héroe ???#Villano ? pic.twitter.com/Zps8VtIZBn — Anonymous Sin Censura ???? (@anonymus_sin) March 6, 2021

Una adolescente se filmó bailando y practicando twerk con una canción de fondo en Tik Tok y la imagen se difundió rápidamente por todas las redes sociales.Al enterarse su padre la hizo aparecer en otro corto pidiendo disculpas. “Este video lo estoy grabando para pedir una disculpa a mis familiares y amigos por las fotos y videos que he estado subiendo, en las que me denigro”, explicó.Y agrega: “Esto lo hago tapada de vergüenza, porque no es la educación que mis padres me enseñaron”.Luego, el hombre toma la palabra y le comienza a hacer preguntas y termina con un comentario suyo diciendo: “Las nalgas las enseñan las putas”.El video generó comentarios de toda índole a favor y en contra del castigo del progenitor.