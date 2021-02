Parte de un contingente de estudiantes de Rosario contrajo covid en Bariloche

Un contingente del Integral de Fisherton que se fue a Bariloche registró los primeros estudiantes contagiados de Covid desde la vuelta hace un mes del turismo estudiantil desde Rosario a destinos de egresados. Se trata de 11 de los 39 chicos del tradicional colegio de la zona noroeste, todos con cuadros leves, que estuvieron aislados casi la mitad del viaje y emprendieron el regreso ayer en un micro separado de sus compañeros. Desde las empresas de turismo llevaron tranquilidad a los padres al marcar que son los primeros casos entre 2.800 chicos que ya volvieron desde destinos estudiantiles.



Los contagiados mostraron síntomas entre el día 6 al 8 de la estadía, y fueron derivados a otro hotel, en habitaciones aisladas, para volver luego a Rosario en otro ómnibus que llega este mediodía a la ciudad. En el coche principal, donde retornaban esta mañana los que no contrajeron el virus, dejaron el piso de abajo libre por si alguno presentaba síntomas, para poder aislarlo allí. Ninguno de los otros contingentes que compartieron hotel, en una burbuja de aproxidamente unos 100 chicos, tuvo Covid, lo que indica el buen funcionamiento de las medidas de cuidado. Los protocolos marcan que los jóvenes no pueden salir del hotel, solo para realizar actividades en burbuja, con las excursiones y los boliches.



"Se contagió solo un 10 por ciento de la burbuja, son pocos chicos. Están siempre con barbijo, se les provee constantemente alcohol en gel, y se les toma la temperatura todos los días. En el marco de todos los pasajeros que se están llevando a Carlos Paz, Bariloche y Mendoza, son casos aislados. Son los primeros que tenemos desde que volvimos hace un mes. Tener tan pocos casos quiere decir que los protocolos se están cumpliendo bien", apunta Ezequiel Moreno, responsable de turismo estudiantil de la Asociación Rosarina de Agencias de Viajes (Arav). Desde que se retomaron los viajes, entre todas las empresas que salen con estudiantes de quinto año y séptimo grado desde Rosario ya fueron 800 pasajeros a Bariloche, 1.500 a Carlos Paz y 500 a Mendoza.



El protocolo estipula una semana de aislamiento previa y posterior, y un PCR negativo dentro de las 48 horas antes de viajar. Tal como se le explicó a las familias antes del viaje, cuando las empresas detectan un sospechoso con fiebre o dolores se aísla al adolescente en la habitación y se le hace un testeo. Si el resultado es negativo vuelve a las actividades, y si es positivo se lleva al paciente a un hotel específico de casos Covid, con sus propios compañeros contagiados, y esperan que la autoridad sanitaria de Bariloche defina la fecha del traslado, que se estipula dentro de los 2 a 5 días posteriores. Luego se los manda de regreso en un micro especial para pasajeros positivos, separado del contingente. También se da aviso a la autoridad sanitaria de Rosario para que esté al tanto.



En el caso del Integral, los síntomas aparecieron entre el sexto y el octavo día, con cuadros ligeros, de algunas líneas de fiebre y dolor de cabeza. "Los casos que hemos tenido han sido leves, como suele pasar en los adolescentes, y todos están volviendo en buenas condiciones. No es para alarmarse, son casos aislados entre todos los que tenemos, y los protocolos funcionaron muy bien", apuntó Moreno. Todos los gastos médicos están cubiertos por seguro, y los chicos son revisados y controlados diariamente, hasta que la autoridad sanitaria dé el visto bueno para que puedan viajar. "Los privados no tomamos ninguna decisión sin que la autoridad médica lo autorice", aclaró. (La Capital)