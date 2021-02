Inscribirán a docentes para vacunarse contra el Covid: quiénes tendrán prioridad

Política Vizzotti anunció que la vacunación a docentes comenzará con dosis de Sinopharm

De acuerdo al detalle proporcionado por el Ministerio los cinco grupos de docentes priorizados son:

Sobre las vacunas

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, afirmó quecon la vacuna Sinopharm y destacó que el Gobierno nacional implementará un proceso de"Algunas jurisdicciones como la provincia de Buenos Aires ya empezaron el proceso de inscripción de docentes, otras lo harán en los próximos días, implementaremos un proceso de software transparente, donde habrá una aplicación y una página web", dijo Trotta a Radio con Vos.Vizzotti hizo el anuncio en el marco de la reunión del Consejo Federal de Salud (Cofesa), poco después del despegue de un vuelo de Aerolíneas Argentinas con destino a Beijing para traer al país 904.000 dosis de la vacuna de Sinopharm.En total "", dijo el ministro, quien puntualizó queTrotta destacó que esos protocolos "son los que permiten la presencialidad" y manifestó que "al que se está inmunizando es al docente no al alumno"."Se ha decido destinar las vacunas de Sinopharm al personal docente y no docente de las escuelas, que abarca una población total de 1.458.000 en todo el país", destacó Carla Vizzoti.Según consignó Trotta, los cinco grupos priorizados para recibir la vacuna son los de personal de dirección y de docentes de nivel inicial y primer ciclo primario de educación especial, además del personal de apoyo a la enseñanza.Los tres grupos restantes son los docentes de nivel primario, del segundo ciclo de 4° a 6°/7° grados; nivel secundario y, por último, docentes y no docentes de institutos de educación superior y universidades.(un total de 457.694 personas).(247.413 personas).(148.692).(331.099).( 273.185).La vacuna china requiere de dos dosis que deben aplicarse con al menos 21 días de diferencia, al igual que lo indicado para la vacuna rusa.Pero, a diferencia de la Sputnik V, la vacuna china puede transportarse y almacenarse con un nivel de frío de entre 2 y 8° C, lo que facilita su logística.La vacuna de Sinopharm, además, permanece estable durante 24 meses.Hasta el momento, ya llegaron al país un total de 1.220.000 dosis de la Sputnik V, en cuatro vuelos de Aerolíneas Argentinas procedentes de Moscú, tras la autorización de la utilización de esa vacuna por la Anmat y las gestiones del Gobierno argentino para su adquisición.En este caso, la partida comprende un millón de dosis de Sinopharm, que permitirán inmunizar a 500.000 personas, debido a que como la mayoría de las vacunas contra la Covid-19 requiere dos aplicaciones.Mientras el Gobierno se prepara para recibir esta nueva partida de vacunas, procedentes de China, en Moscú avanzan las gestiones de la asesora presidencial Cecilia Nicolini, que viajó el sábado por la noche a Rusia para analizar con las autoridades del Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF) los contratiempos que surgieron en las últimas semanas y que afectaron el suministro de dosis hacia Argentina.