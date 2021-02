Vizzotti anunció que la vacunación a docentes comenzará con dosis de Sinopharm

Se estima que a nivel nacional hay alrededor de 1.450.000 docentes y no docentes. Sin embargo, la prioridad es la vacunación de 350.000 docentes de Educación inicial, especial y primer ciclo de primaria, es decir 1ro, 2do y 3er grado.



La partida comprende un millón de dosis de Sinopharm que permitirán inmunizar a 500.000 personas, ya que este fármaco, como la mayoría de las vacunas contra la Covid-19, requiere dos aplicaciones.



La nueva titular de la cartera sanitaria suscribió el domingo la resolución 688/2021 que autoriza bajo el carácter de emergencia la vacuna desarrollada por Sinopharm en colaboración con el Laboratorio Beijing Institute of Biological Products de la República Popular China.



El cargamento compuesto de 904.000 dosis arribará este jueves al Aeropuerto Internacional de Ezeiza a las 21.50 en el vuelo AR1050 de Aerolíneas Argentinas proveniente de Beijing.



En los próximos días, mediante un vuelo de línea, llegarán 96.000 dosis más, que completan el 1.000.000 de dosis adquiridas por el Gobierno nacional.



En tanto, el ministro de Educación, Nicolás Trotta, detalló cómo será la distribución de las vacunas y explicó que se aplicarán las dosis dividiendo al personal docente en cinco grupos.



De acuerdo a precisiones de fuentes oficiales, la vacuna requiere de dos dosis que deben aplicarse con al menos 21 días de diferencia, y puede transportarse y almacenarse entre 2 y 8° C y permanece estable durante 24 meses.



La semana pasada, mientras el Gobierno terminaba de cerrar las negociaciones para la adquisición, el médico infectólogo Hugo Pizzi afirmó que el desarrollo posee "un porcentaje de efectividad de más del 80%" y apuntó que "se ha comprado para poder aplicar las dos dosis y lograr la inmunidad de rebaño".



Una de las particularidades que posee la vacuna es su capacidad de ser trasladada y almacenada en temperaturas de entre 2 y 8 grados centígrados, condiciones que puede suministrar una heladera corriente.



Los ensayos clínicos de la vacuna, en su fase I y II, fueron publicados en la revista científica británica The Lancet y demostraron que es "segura y eficaz", precisaron fuentes de la cartera de Salud.