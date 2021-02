Ex combatientes pagarán internet de escuela que vendía sandías para abonarlo

Mañana miércoles...te esperamos...Escuela gauchos de guemes...calle 10 y O ..La Marzolina!!..Lo recaudado es para pagar Internet en nuestra Institución...Necesitamos conectividad durante todo el año escolar.. Publicado por Mario Cincunegui en Martes, 16 de febrero de 2021

La comunidad educativa de la escuela Gauchos de Güemes, de General Alvear (Mendoza), llevan adelante un proyecto productivo a través de cual cultivan una huerta y con los frutos de la misma pagan diversos insumos como internet. La institución se ubica en la calle 10, de la localidad de La Marzolina, Alvear Oeste.La tenaz labor de la tierra por parte de docentes, celadores y alumnos cuenta con una trayectoria más que valiosa: bajo la supervisión de Marcelo Kryskiv (el celador y uno de los más versados en tareas rurales), cultivaron zapallo y tomate.Pero ahora, y luego de un arduo año de trabajo de por medio que no se suspendió con la pandemia, la escuelita puso a la venta las jugosas y tentadoras sandías que cosecharon hace poco.Con la llegada de la pandemia se impuso el trabajo y la educación a distancia. Esto llevó a la mudanza de gran cantidad de actividades a los entornos virtuales. Lamentablemente, la escuela Gauchos de Güemes no cuenta con buena conectividad.Debido a esto, los fondos recaudados por la venta de los productos de la huerta se destinan a la contratación de un servicio de internet mejor del que provee la DGE: “Necesitábamos pagar internet, el internet del gobierno no nos funciona y hace varios años se viene pagando internet de Cecsagal que nos anda muy bien. Trabajamos muchísimo con internet”, dijo aAl enterarse de esta iniciativa el ex combatiente de Malvinas, Ricardo Chiapa, se acercó y les dijo que los veteranos de guerra de San Rafael van a pagar Internet durante el 2021."Estamos muy contentos por la solidaridad que han tenido con esta escuela", agregó aAdemás de agradecer la solidaridad de la comunidad alvearense, Cincunegui destacó el gesto de Ricardo Chiappa, un reconocido ex veterano de Malvinas.“Lo fuimos a visitar en el 2019, visitamos el museo de Malvinas y nos ha dicho que nos va a pagar internet, junto a los veteranos de guerra de Alvear y San Rafael”, subrayó.