Cerraron el cementerio dejando adentro a un abuelo: la respuesta del encargado

Un adulto mayor de Santa Elena quedó encerrado en el cementerio municipal; fue una vecina de la localidad quien lo ayudó hasta la llegada del encargado del lugar para que le abra la puerta y pueda salir.



“López Carmelos es una persona mayor que había quedado encerrado. Llamamos a la comisaría y cuando les comunicamos lo sucedido, se nos rieron preguntando qué hacía el señor en el cementerio”, recordó la mujer al denunciar que “nunca mandaron ningún personal policial para ver lo sucedido”.



Y continuó: “Después de pasar unos minutos, llamamos a los bomberos, quienes nos atendieron muy amable, y luego de más de media hora llegó el encargado del cementerio”.



Según el relato de la vecina, el encargado de la necrópolis le preguntó a este abuelo “por qué no se fijó en los carteles que indicaban el horario de cierre”.



“Es una persona mayor, no era para tratarlo mal, porque a veces pasan los minutos sin darse cuenta; más aún en un lugar tan sensible donde uno necesita conectarse con sus seres queridos que han fallecido", argumenó.



La mujer utilizó las redes sociales para mostrar su indignación por el comportamiento de las autoridades correspondientes, desde el personal policial hasta el mismo accionar repudiable del encargado del cementerio, publicó InfoSantaElena.



“Ojalá puedan pedir disculpas públicas y garantizar un recorrido previo por el cementerio al horario de cierre, para evitar estas situaciones innecesarias”, esperanzó la vecina.