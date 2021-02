Le amputaron la pierna tras siniestro vial: Marcharon para pedir justicia

ga y dejó a ambas mujeres heridas sobre la trama vial.La fuerte colisión entre un automóvil Volkswagen Gol Trend, color gris, conducido por un joven de 25 años y una moto guiada por Andrea Torres, de 45 años; ambos radicados en Diamante, ocurrió en la intersección de las calles Falucho y Néstor Kirchner, de la Ciudad Blanca. Producto del fuerte impacto Andrea fue trasladada hacia el Hospital San Martín de Paraná y debido a las lesiones que sufrió le amputaron una de sus piernas.Andrea Torres, en diálogo con, agradeció la participación de gente que se sumó a la marcha y a quiénes, si bien no pudieron estar por diferentes motivos, la acompañaron a través de mensajes y llamadas por teléfono y a través de las redes sociales."El 24 de diciembre me estaba yendo a la casa de mi hijo, para pasar las fiestas allá, íbamos doblando haca el lado de Strobel, a lo lejos vi un auto que venía bastante fuerte", aseveró.. Estaba tirada en el piso y yo ya me di cuenta que no sentía la pierna, reaccioné enseguida como que la había perdido. Me corrió como un ardor en la pierna, pero por surte, estuve siempre lúcida", siguió relatando Andrea., puso relevancia la mujer.Respecto del accionar de la justicia, hasta el momento, dijo: ". Quiero que pague todo el daño que me hizo, que vaya a prisión. Dejo todo en manos de la justicia".Agregó que. No quiso brindar los datos filiatorios del conductor del auto, porque dijo "está todo dentro de la causa"., que no le vuelva a pasar a otra persona, hoy me tocó a mí de cerca. A mí me tocó muy mal este hecho, sé que a mi pierna no la voy a recuperar, pero quiero justica para que todo salga a la luz", afirmó.Dijo que se encuentra "bien de salud" y que sigue con los controles médicos respectivos.