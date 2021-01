Transportistas trasladaron el corte al puente Victoria - Rosario

Policiales Transportistas levantaron la medida de fuerza luego de recibir orden de desalojo

Transportistas Unidos de Argentina (TUDA) trasladaron la medida de fuerza al enlace vial este martes a medianoche. La interrupción del tránsito se produce en la cabecera Entre Ríos del enlace vial; sólo dejan pasar autos y productos frescos, pero frenan transporte de cargas.La protesta es de los transportistas que venían realizando medidas de fuerza similares en los últimos días en todo el país y que realizaron cortes transitorios en el Túnel Subfluvial.El corte en el enlace de las capitales santafesina y entrerriana se levantó este martes debido a una resolución judicial. Sin embargo, un grupo de transportistas se trasladó hacia el puente que une ambas provincias al sur para renovar las protestas este miércoles temprano, informó UNO.El sector de camioneros reclama aumentos tarifarios tanto en fletes de granos como de hacienda y generales, además de exigir que los dadores de carga sean obligados a abonar una tarifa unificada a nivel nacional.Se trata de un grupo de transportistas autoconvocados, que no se encuentran nucleados en ninguna de las cámaras empresarias del sector, por lo que es una incógnita el impacto de la medida. No obstante, no se descarta que monten piquetes para realizar “controles de cargas” orientados a impedir el paso de camiones con granos hacia las industrias y terminales portuarias.