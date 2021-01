Guardavidas de Gualeguaychú han realizado ocho salvatajes en la temporada

El Balneario Municipal, que se encuentra concesionado a una empresa privada, desde hace unos días tiene una sola entrada. Quienes deseen acceder a la playa pública de la ciudad deben hacerlo por la zona de los Obeliscos por las escalinatas, mientras que los restantes accesos fueron bloqueados con cintas, mallas y cadenas.



Tanto la playa del Balneario Norte, como la Playa del Puente son de libre acceso para la gente. Vecinos y turistas las eligen para pasar una jornada de sol y río, algunos en horas de la mañana, otros por la tarde y bien hay quienes pasan el día casi completo.



Cabe destacar que las dos playas han sido debidamente marcadas para que los grupos familiares mantengan el distanciamiento social.



Luis Giménez, con 32 años trabajando en el Balneario, es el encargado hace 19 temporadas de los guardavidas y contó que “estamos a cargo de las dos playas y con la expectativa de que se pueda llegar a habilitar la pileta del puente, la playa Parque del Sol, en lo que fuera Puerta del Sol, como así también que se reabra la pileta de la Caja Municipal”.



Sobre la concurrencia de la gente al Balneario y a la Playa del Puente, indicó que “es muy poca si la comparamos con otras temporadas. La gente ha tomado conciencia del problema que estamos atravesando y muchos optan por quedarse en sus casas”.



En cuanto a la entrada al balneario, remarcó que “la única habilitada es la pasarela que da la confitería y de la misma a la playa. En horas de la tarde, se toma la temperatura a la gente que llega y se controla que no lo haga con bebidas alcohólicas”.



Giménez expresó que “pese a la poca gente, tenemos que estar como siempre muy atentos, porque estamos hablando de dos playas y hay que observar todo lo que pasa dentro del agua. En lo que va de la temporada que arrancó hace poco más de un mes, hemos realizado 8 rescates”.



Al respecto, opinó que “en ocasiones se debe la imprudencia y la negligencia de los padres, que dejan a sus pequeños en el agua alejados de la playa. No los controlan y los chicos jugando se van para las zonas más profundas y hay que salir a rescatarlos”, destacando que “todo el río en la zona de playas, está boyado y con discos rojos hasta los que pueden llegar los más pequeños”.



Además, expresó que de los 8 rescatados, “tres personas son mayores y no son de la ciudad, mientras que los casos restantes corresponden a menores y los rescates se han dado en la zona de la Playa del Puente”.



Asimismo, Giménez advirtió sobre el peligro que representa ingresar al río en las playitas que se han formado pro la bajante del Gualeguaychú. “Son peligrosas, tienen muy poco de playa y la gente se puede ir a pique en cualquier momento. No están habilitadas y si bien entendemos que la gente quiere aislarse, es bueno recordar que son playitas que no están habilitadas y que no cuentan con el servicio de guardavidas”.



Finalmente, en cuanto a embarcaciones que surcan las aguas del río Gualeguaychú, indicó que “son pocas las que se aprecian, solo algunas locales y nada más, pero mucho menos que en la temporada pasada. Se activa un poco a la tarde y los fines de semana”. (El Día)