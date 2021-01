Se recupera "muy bien" la niña que había tomado líquido para destapar cañerías

Paraná Una pequeña está internada tras ingerir líquido para destapar cañerías

Sobre el accidente

En la localidad de Aranguren (ubicada a 71 kilómetros de la capital provincial), el lunes pasado, una nena de casi dos años ingirió destapa cañerías por accidente y debió ser atendida de urgencia en el hospital Materno Infantil San Roque de Paraná, donde quedó internada en la Terapia Intensiva.“Ya está inquieta otra vez y eso demuestra que está bien. Gracias a Dios Ceci mejora. Fue un gran susto, pero a la vez fue un milagro que se haya salvado y se esté recuperando tan pronto“, dijo Tamara Aguirre.El jueves por la mañana, el personal del hospital le retiró la intubación que tenía en el esófago, la cual fue necesaria por la inflamación que le produjo el producto tóxico. Este viernes le quitaron la asistencia de oxígeno.Está previsto que este lunes la pasen a sala común, pero “tendrá que realizar un tratamiento largo”. En este momento la niña puede comer y tomar líquidos “pero todo frío porque su organismo sigue lastimado”, indicó su mamá.“Fue algo que jamás pensábamos que nos iba a pasar, pero ante el mínimo descuido estas cosas pueden suceder. Es una nena súper activa, no puede estar quieta”, reconoció a Informe Litoral.El pasado lunes, pasadas las 19.30, Cecilia ingirió el líquido y una vez que su familia se percató del accidente la trasladaron inmediatamente al Centro de Salud, Gobernador Laurencena, único dispensario de la localidad. Allí le brindaron las primeras atenciones e inmediatamente la derivaron al Hospital San Roque de Paraná.“Si no nos mandaban a Paraná, quizás hoy no la tendríamos con nosotros”, sostuvo Tamara y aprovechó para agradecer a todas las personas que se pusieron a disposición desde un primer momento.