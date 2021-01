Qué es Signal, el servicio "secreto" que es anti WhatsApp y no espía los datos

Sociedad Qué esconden las nuevas políticas de privacidad de Whatsapp

Well I’ll tell you what, deleting WhatsApp felt nice. — KT Tunstall (@KTTunstall) January 12, 2021

Frente a la nueva Política de Privacidad de WhatsApp millones de usuarios están buscando alternativas a la aplicación de mensajería perteneciente a Facebook y un nombre resalta: Signal."Signal se enfoca en la privacidad, pero con todas las características que esperas de una aplicación de chat", así se presenta el proyecto colaborativo.A nivel mundial, la aplicación Signal fue descargada 8.8 millones en la última semana.Con un código abierto que fue liberado en 2011 luego de haber sido comprado por Twitter, Signal permite el desarrollo de su software por parte de la comunidad y basa sus actualizaciones en aportes hechos por miembros de esta. El código ha sido proporcionado de forma gratuita por la organización Signal Foundation, la cual opera sin fines de lucro.No debería sorprender que Signal sea una alternativa viable: la organización sin fines de lucro inició con un préstamo de US$ 50 millones de Brian Acton, el cofundador de WhatsApp.La base de datos en el teléfono del usuario es cifrada por defecto al utilizar Signal y todos los mensajes enviados entre usuarios son protegidos con un cifrado de extremo a extremo. A diferencia de Telegram, WhatsApp y Facebook, la única información que la aplicación recolecta de los dispositivos es el número de teléfono, el cual no conecta a la identidad de su dueño.En febrero de 2020, Signal se ha convertido en la aplicación de mensajería recomendada por la Comisión Europea y su personal e incluso Elon Musk ha incitado a su uso con un simple tuit: "Usen Signal".El 7 de enero de este año, frente a la polémica por WhatsApp, Signal experimentó un gran aumento en los nuevos usuarios lo que llevó al sistema a superar su capacidad. Sin embargo, este problema fue rápidamente resuelto y siguió estallando en todas las tiendas de aplicaciones como una alternativa al gigante perteneciente a Zuckerberg.Las acciones de Signal Advence crecieron un 6.300% desde que Musk recomendó usar este servicio de mensajería en lugar de WhatsApp. Sin embargo, tal como dice el especialista en precios Claudio Zuchovicki en Twitter, esta empresa no tienen nada que ver con la app de mensajería sino que se dedica a la biotecnología. Open Whisper Systems, la organización detrás de Signal, no cotiza en Bolsa.El experto en seguridad Moxie Marlinspike trabajaba en Twitter y dejó la compañía para comenzar Open Whisper Systems, un proyecto colaborativo con el fin de desarrollar un nuevo servicio de mensajería que derivó en Signal. Fuente: (Infotechnology).-