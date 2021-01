Qué esconden las nuevas políticas de privacidad de Whatsapp

A fines de 2020, a cada usuario de Whatsapp le apareció un cartel al momento de entrar en la aplicación, para invitarlo a aceptar "las nuevas condiciones de privacidad en la plataforma". Si bien se puede declinar la sugerencia de aceptar con la opción “Ahora no”, esta elección no se podrá trasladar más allá del 8 de febrero, cuando efectivamente comiencen a regir las nuevas condiciones de política y privacidad. Pero, ¿de qué se tratan las nuevas políticas de la empresa propiedad de Facebook?



En el mensaje que aparece en cada smartphone, Whatsapp detalla que la información recopilada de cada usuario responde a, entre otras cosas, “proporcionar, mejorar, entender, personalizar y promocionar” sus servicios.



Ese bloque de información está compuesto por el número de teléfono, los datos del perfil, la ubicación del dispositivo (en caso de tener activada esta función), los mensajes (temporalmente y cifrados si no se entregaron o si son un reenvío de archivos multimedia), los contactos, los estados compartidos y los datos de pago. Mucha información para usarse en otras plataformas del grupo, como Facebook o Instagram. Los cambios en la política de Whatsapp

Principalmente, los cambios se vinculan a los datos que tiene Whatsapp de cada usuario y cómo los trata, además de la manera en que cada negocio puede usar Facebook para alojar sus servicios y gestionar conversaciones en la plataforma de mensajería.



Es por todo esto que muchos usuarios están pensando qué hacer, ya que el 8 de febrero habrá que aceptar sí o sí las condiciones para seguir usando Whatsapp. Varios ya se decantan por otra opción que no invada tanto la privacidad. Las alternativas a Whatsapp

Para quienes tienen Telegram, la pestaña de que sus contactos se unieron a la plataforma se les debe haber aparecido varias veces en estos días. De hecho, la propia aplicación de mensajería, considerada como una de las más seguras actualmente, indicó este miércoles que superaron los 500 millones de usuarios activos y que sólo en las últimas 72 horas, se unieron 25 millones de personas.



Tras la adquisición de Whatsapp por parte de Facebook en 2014, llegó la integración de datos entre ambas plataformas a partir de 2016. Según indicó EuropaPress, en 2018, con la entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, se adaptó la recopilación de datos, el intercambio y su uso a la nueva normativa.



De hecho, la Unión Europea es la más desarrollada en la preservación de datos personales en relación a su tratamiento por parte de las plataformas. Comunicado oficial

Luego del revuelo mundial, desde la empresa salieron a aclarar que WhatsApp “quiere facilitar que las personas realicen compras y obtengan ayuda de una empresa directamente en WhatsApp. Si bien la mayoría de los usuarios utiliza WhatsApp para comunicarse con amigos y familiares, cada vez más personas se contactan también con empresas. Para aumentar aún más la transparencia, actualizamos las políticas de privacidad para describir que, en el futuro, las empresas pueden optar por recibir servicios de almacenamiento seguro de nuestra empresa matriz, Facebook, para ayudar a administrar la comunicación con sus clientes en WhatsApp. Aunque, por supuesto, depende del usuario si quiere o no enviar mensajes a una empresa en WhatsApp”.



“La actualización no cambia las prácticas de intercambio de datos de WhatsApp con Facebook y no afecta la forma en que las personas se comunican en privado con amigos o familiares en cualquier parte del mundo. WhatsApp sigue totalmente comprometido con la protección de la privacidad de las personas. Nos estamos comunicando directamente con los usuarios a través de WhatsApp acerca de estos cambios, para que tengan tiempo de revisar las nuevas políticas durante el próximo mes”, concluyeron.