El titular de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte, José Ramón Arteaga, dijo que, "por ahora, no habrá restricciones en el transporte de larga distancia en horario nocturno" y destacó que, debido al aumento de contagios de casos por coronavirus, los controles se intensificarán."La autoridad nos pide intensificar los controles pero no restringirlos. Por ahora no habrá restricciones en el transporte de larga distancia en horario nocturno".En ese marco, explicó que el actual "estado de situación" hace necesario "intensificar los controles en el transporte interurbano y, también, en el transporte de larga distancia, en función de las horas de permanencia de los usuarios y pasajeros en cada una de las unidades y terminales".En otro tramo de la conversación, Arteaga resaltó que "la demanda de pasajes es muy inferior de la esperada para una temporada de verano" y precisó que "el factor de ocupación no llega ni al 50%"."Los controles son precisos y están siendo articulados con Gendarmería, fuerzas federales, seguridad vial. Encontramos mucha responsabilidad en el uso de barbijos y en la distancia. Sin embargo, falta mejorar el tomado de la temperatura en las terminales de concesión privada y municipales", precisó el funcionario. (Télam)