Restricciones nocturnas: dos cuestiones centrales y el rol de los gobernadores

Sociedad Cuáles serían las penas para las personas que incumplan la restricción nocturna

Otras medidas

El anuncio

Ejes centrales

Alberto Fernández junto a su jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y al ministro de Salud, Ginés González García, firmarán hoy un decreto que reglamenta el artículo cuarto del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que estableció la actual etapa de Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio (DISPO).1. Habrá un primerque se hará comparando los contagios de la última quincena de diciembre de 2020 con la primera quincena de 2021. Ese coeficiente se actualizará por quincena.2.Si la suba de afectados por COVID-19 supera el coeficiente elaborado por Ginés González García, y hay más de 150 contagiados en una ciudad o localidad con más de 100.000 habitantes, el gobernador respectivo "deberá dictar normas reglamentarias para limitar la circulación por horarios o por zonas".El decreto impondría que los gobernadores deberán prohibir la circulación por las noches si los dos requisitos -coeficiente de contagios y más de 150 contagiados por 100.000 habitantes- se conjugan en el mismo momento.El hecho de que las medidas se extiendan por un plazo de 14 días tiene que ver con los cálculos que se deben hacer para evaluar la evolución epidemiológica de cada provincia, zona o ciudad.Se exigirá a todos los pasajeros de los vuelos de cabotaje la presentación de un test de PCR para evitar que el contagio se propague entre las provincias. Las fronteras del país permanecerán abiertas para los ciudadanos argentinos que necesiten regresar al país y el transporte público volverá a ser de uso exclusivo de los trabajadores escenciales a los que no alcanzarán las restricciones de circulación nocturna. Eso sí, deberán portar el permiso que se gestiona a través de la aplicación Cuidar o en la web argentina.gob.ar.Anoche el presidente Alberto Fernández trabajaba junto a su jefe de Gabinete, Santiago Cafiero y la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti en la comunicación de esta nueva etapa de control y prevención de contagios de coronavirus. No está definido pero es muy posible que el anuncio lo realicen Cafiero y Vizzotti. En esta oportunidad el Presidente se mantendrá en un segundo plano.-Limitar la circulación de personas en la noche.-Acotar a 10 el número de personas en reuniones.-Restringir nuevamente el uso de transporte público a trabajadores esenciales.-Acotar viajes al exterior, exigir test PCR en el momento en que una persona arribe a una provincia (en especial los destinos en los que hay mayor números de casos).-El Gobierno busca no frenar las vacaciones ni afectar la economía de los lugares turísticos.