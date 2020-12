Habrá fuertes operativos en islas frente a Rosario ante el anuncio de fiestas

Prefectura Naval reforzará los controles en el Paraná ni bien comience el primer día del año para evitar que las fiestas convocadas en las islas para celebrar el Año Nuevo terminen con problemas. Junto a los municipios de Rosario y Granadero Baigorria se realizarán operativos conjuntos desde el viernes al domingo, tanto en el río como en inmediaciones de guarderías y bajadas náuticas.



Desde comienzos de la temporada de verano, dueños de embarcaciones y cámaras de actividades vinculadas con el uso del río vienen advirtiendo sobre el crecimiento de vehículos y la falta de controles en el Paraná. Y este fin de semana el alerta lo dieron las publicidades que comenzaron a circular en las redes sociales sobre las fiestas organizadas en la zona de islas por la llegada del 2021.



El jefe de la Prefectura de Rosario, Aldo Monzón, anticipó que desde el viernes hasta el domingo se implementarán acciones conjuntas con las áreas de control de Rosario y Baigorria para fiscalizar "por aire y por tierra" que quienes salgan a navegar por el Paraná lo hagan en condiciones seguras.



Uno de los temas a fiscalizar, adelantó, será el consumo de alcohol entre quienes conduzcan las embarcaciones.



Como consecuencia de la pandemia de coronavirus y las limitaciones impuestas a los viajes, este año se incrementó el número de navegantes que se volcaron al Paraná. Frente a esta realidad, Prefectura adelantó el comienzo de su operativo de verano en la zonas más concurridas de las islas.



Los controles incluyen la realización de test de alcoholemia, "de manera selectiva", explicó Monzón. Cada fin de semana, se realizan entre 5 o 6 pruebas de alcoholemia en promedio y desde el comienzo de la temporada no se hallaron antecedentes de casos positivos.



Hace unos diez días, se secuestró una embarcación que funcionaba como bar flotante y no contaba con la habilitación correspondiente. El secuestro de la embarcación se produjo durante un operativo de control efectuado en la zona del Paraná Viejo, una de las más concurridas este verano.



"Hay personas inescrupulosas que fomentan estos negocios y promocionan fiestas o convocan a juntarse en la zona de islas para las fiestas de Año Nuevo. Nosotros tenemos que garantizar la seguridad en el agua", indicó Monzón y advirtió que "el consumo de alcohol es un potencial riesgo para la navegación".



Hace tres días el intendente Pablo Javkin había expresado su preocupación por el mismo tema.



Es más había adelantado que integrantes del Ejecutivo municipal mantendrían reuniones con las autoridades de la provincia de Entre Ríos para intervenir y desactivar las fiestas clandestinas que se promocionan en la zona de islas frente a Rosario y están previstas para el inicio del año nuevo, además de intensificar los controles para la realización de eventos masivos no autorizados en el ámbito de la ciudad.



"Vamos a trabajar con la Fiscalía y con el jefe de la policía de Rosario porque de nada sirve que evitemos una fiesta masiva en Rosario pero se den en Ibarlucea o en otra localidad. Tenemos limitaciones porque no podemos actuar fuera de la ciudad. Tenemos apuntados algunos lugares donde sabemos que para el 31 se están organizando fiestas y vamos a ir a intervenir", dijo este lunes el intendente.



También adelantó: "Lo mismo que haremos en Rosario pretendemos hacer en la zona de islas. Por eso vamos a dialogar con el gobierno entrerriano porque sabemos que se están vendiendo entradas para encuentros en la zona de islas el 1º de enero", explicó Javkin a la prensa.



Consejos

Prefectura editó una serie de videos para evitar situaciones de peligro para las personas que realicen actividades náuticas y deportivas en el río. Entre otras cosas advirtió que quienes manejen embarcaciones deportivas deben contar con la correspondiente habilitación para conducir, verificar los elementos de seguridad antes de salir y evitar navegar en condiciones de mala visibilidad o con pronósticos de mal tiempo.



Además, en lugares alejados, incluya en su equipo un VHF o teléfono celular para poder comunicarse con el 106 (emergencias de la Prefectura) en caso de necesitar ayuda.



Las embarcaciones deportivas no pueden funcionar como taxis náuticos y si se trasladan menores de edad deben estar siempre acompañados por mayores de 18 años.



Los conductores de embarcaciones náutico deportivas, artefactos acuáticos tipo moto de agua o similares y el personal de la marina mercante nacional no pueden ingerir bebidas alcohólicas.



La navegación deportiva está alcanzada por restricciones relacionadas con la pandemia y solo puede realizarse en horarios reducidos, desde las 7 hasta las 21.



Evitar aglomeraciones

La Municipalidad de Rosario reforzará con personal policial el operativo para evitar aglomeraciones en los festejos de fin de año, en el marco de una leve suba de casos de coronavirus en la ciudad.



La secretaria de Control y Convivencia, Carolina Labayru, señaló que, "si se repite lo actuado con el esquema que llevamos adelante con la policía en los festejos de Navidad, nos encaminamos a no tener problemas. De todos modos, hemos reforzado la presencia de efectivos policiales en los operativos para evitar reuniones donde haya aglomeraciones".



Tras recordar que en los festejos navideños se lograron desbaratar cinco fiestas callejeras (en la plaza Buratovich; Moreno y Garay; Mr. Ross e Italia; Arijón y Oribe; y Avellaneda y Pedro Tuella), Labayru destacó que para las celebraciones de fin de año "el operativo comenzará el jueves (por hoy) con el operativo antipirotecnia. Allí contaremos con el apoyo de la Brigada de Explosivos. En tanto, desde la 0.30 del 1º de enero se iniciarán patrullajes y controles en la ciudad y a partir de la 1.30 se dará comienzo a los controles en los puestos fijos, como la costa central y la zona de La Florida, entre otros".



"Lo que notamoses que se está dando mucho la apropiación de calles para realizar fiestas, no tanto los espacios tradicionales como la zona de RíoMío, el parque España o La Florida sino que, como pasó en Navidad, los encuentros son callejeros. Y así se promocionan por las redes sociales", agregó la funcionaria.



Antecedente

En el marco de los operativos de Navidad, se remitieron seis vehículos al corralón municipal, cinco por alcoholemia positiva y uno por falta de la documentación reglamentaria para circular. Otro dato positivo fue la cantidad de heridos por pirotecnia. Sólo hubo cuatro y eso confirma la tendencia decreciente, ya que ese es el número más bajo de los últimos 6 años, según indicaron fuentes oficiales. En tanto, por accidentes en vía pública se registraron 23 asistencias, un 50 por ciento menos que el año pasado, y ninguna de gravedad.



En relación a los lesionados por el manejo de pirotecnia, tres fueron menores de entre 7 y 12 años, de los cuales dos fueron dados de alta en el momento y solo uno permanece internado en el Hospital de Niños Víctor Vilela, pero sin lesiones graves. El cuarto fue un adulto que también fue dado de alta. (La Capital)