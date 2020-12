Ya tiene internet Gualterio, el niño que subía al molino para enviar las tareas

Sociedad Habló el niño que sube al molino para enviar sus tareas y recitó con su guitarra

LA MEJOR NOTICIA DE NAVIDAD PARA GUALTERIO, DESDE HOY TIENE CONECTIVIDAD!

Gualterio vive en la zona rural de Villaguay y es alumno de la escuela agrotécnica Nº2 "J.J. de Urquiza" de esa localidad. Debido a la pandemia por coronavirus, las clases presenciales debieron suspenderse, pero la falta de conectividad no fue un obstáculo que a este estudiante ejemplar lePero las dificultades nunca han sido un obstáculo para Gualterio. La historia dejó en evidencia que no cuenta con internet en su casa, pero además de eso, vive a 66 kilómetros de su escuela.Elonce pudo conocer que ya tiene Internet en su casa así y no tendrá que subir más al molino para conseguir señal. Su profesor Arturo Humberto Barhich, anunció la noticia conLa casa de campo en donde vive Gualterio se encuentra entre San Salvador y Villaguay y la empresa de Martín Iribarren, con altruismo decidió llevar la señal y luego conseguir la financiación. La familia de Gualterio tiene motivos para sonreír y brindar esta Navidad."Gracias a todos por difundir su historia y hacer posible su sueño de conectividad. A las buenas noticias hay que compartirlas", resaltó el profesor de Gualterio.