Habló el niño que sube al molino para enviar sus tareas y recitó con su guitarra

Gualterio vive en la zona rural de Villaguay y es alumno de la escuela agrotécnica Nº2 "J.J. de Urquiza" de esa localidad. Debido a la pandemia por coronavirus, las clases presenciales debieron suspenderse, pero la falta de conectividad no fue un obstáculo que a este estudiante ejemplar le impida continuar con su educación, a la distancia."Le mandan actividades por WhatsApp y tiene que subir al molino o al techo de casa para descargarlas. Y después que las hace, para enviarlas, también tiene volver a subir al molino o al techo", contó Gloria, mamá de Gualterio, al mostrarse "orgullosa" de su hijo.que "duele" que el niño no tenga la conectividad necesaria para completar su educación. "Cuando comenzaron las clases, estuvo solo dos semanas en la escuela como internado, y después ya no volvió a estar personalmente con sus docentes", indicó la mujer.Por su parte, Gualterio confesó que tiene "un poco de miedo" al subir al molino, "pero hay que hacerlo para cumplir con las actividades", sentenció.En ese sentido, comentó que le gustaría tener internet en su casa, "porque podría pasar algo". Y sostuvo, además, que la virtualidad "fue muy difícil"."Al principio estaba muy bien en la escuela con mis profes", recordó. Es que debido a que vive en la zona rural, el niño iba ser internado en la residencia escolar de la agrotécnica, pero por la pandemia, ese proyecto se vio interrumpido.En diálogo con, el joven estudiante adelantó que sueña con ser "apicultor". También se mostró preocupado por el medioambiente y por consecuencias que generan los incendios en el territorio entrerriano.Finalmente, Gualterio mostró sus dotes de payador, es que además de un alumno comprometido, es valorado en la comunidad escolar por colaborar con sus versos para los actos escolares que este año se realizaron de forma virtual.Al compás de su guitarra, Gualterio recitó "El maceta", de la autoría de Luis Domingo Berho.