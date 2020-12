Vacaciones: los requisitos en cada provincia para hacer turismo de verano

Requisitos y exigencias

No hay restricciones de circulación

Temporada

Los requisitos provincia por provincia

Siguen sin definirse:

Cada jurisdicción tiene sus propias reglas. Algunas exigen test negativo de coronavirus, otras en cambio, un seguro médico con cobertura Covid-19. Además, hay diversos permisos y aplicaciones para vacacionar este verano.La apertura del turismo es un hecho. Neuquén es una de las primeras provincias del país que ya habilitó en el día de ayer el ingreso de visitantes y Río Negro lo hará el viernes, pero además el resto de las jurisdicciones también está en marcha con la temporada de verano, con susexigencias particulares.El Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación presentó el lunes un sitio web destinado a la oferta turística del verano en todo el país donde se reúne la información de todas las provincias, con los requisitos y exigencias de cada una para vacacionar esta temporada.Además, Nación instrumentó el "certificado verano" que exigen muchas provincias de manera unificada para su ingreso, que se completa a través de la web www.argentina.gob.ar/verano "Los requisitos del destino son los que rige: no hay restricciones de circulación en ninguna provincia", aclaró el ministro de Turismo de la Nación, Matías Lammens."Las provincias que concentran el 90% del turismo no están pidiendo PCR, uno de los objetivos que teníamos (...) Quedan algunas provincias todavía con las cuales estamos terminando de definir", agregó Lammens a Telefé y destacó que ya se aprobaron más de 70.000 permisos de los 92.000 solicitados en apenas 48 horas.La fecha de inicio de la habilitación de turistas de todo el país difiere en cada provincia, con un amplio abanico de fechas que comenzó ayer y termina el 1 de enero, con las últimas provincias en abrirse como es el caso de Córdoba, Salta y La Rioja. Otras jurisdicciones todavía no lo definen, como por ejemplo Chubut.-Apertura al turismo nacional: 4/12-Certificado Verano-Apertura al turismo interno: 1/12-Apertura al turismo nacional: 1/1-Certificado Verano-Cobertura sanitaria-Reserva de alojamiento o servicio turístico-Apertura al turismo nacional: 1/12-Certificado Verano-Cobertura sanitaria para mayores de 60 años y provincia, un comprobante de reserva de alojamiento habilitado o datos de familiares o residentes del destino-Para turistas del resto del país: comprobante de reservade alojamiento habilitado o datos de familiares o residentes del destino, cobertura sanitaria para mayores de 60 años y grupos de riesgo-Apertura al turismo nacional: 4/12-Permiso de circulación:https://circulacionrn.rionegro.gov.ar/qec/index.php , descargar la app CirculaciónRN y completar una declaración jurada de salud.-Apertura al turismo nacional: 1/12-Certificado Verano-Apertura al turismo nacional: 8/12-Test PCR en terminales Dellepiane (a partir del 8 de diciembre), Ezeiza (a partir del 15 de diciembre) o en puestos habilitados por GCBA para otras vías de ingreso, dentro de las 24hs de la llegada a la Ciudad.-Completar Declaración Jurada-Apertura al turismo interno: 4/12-Apertura al turismo nacional: 15/12-Certificado COVID-19 Negativo-Descargar App Misiones Digital y realizarautoevaluación de síntomas que sirve como Declaración Jurada-Apertura al turismo nacional: 20/11-Certificado COVID-19 Negativo-Gestionar un permiso para ingresar a la provinciaen https://permisos.corrientes.gob.ar/turismo y, juntocon el mismo, una Declaración Jurada.-Reserva o compra de un servicio turístico.-Apertura al turismo nacional: 1/12-Apertura al turismo regional, Jujuy y Tucumán: 01/12-Apertura al turismo nacional: 1/1-Certificado Verano-Apertura al turismo nacional: 1/12-Declaración Jurada-Reserva confirmada en un alojamiento, en algunos casos, según la vía de ingreso a la provincia-Certificado Covid-19 negativo en algunos casos, según la vía de ingreso a la provincia-Apertura al turismo nacional: 15/12-Certificado Verano-Cobertura sanitaria-Declaración Jurada-Apertura al turismo interno: 1/12-Apertura al turismo nacional: 1/1-Certificado Verano-Declaración Jurada-Apertura al turismo nacional: 4/12-Para turistas de las provincias del Norte (Catamarca, La Rioja, Tucumán, Jujuy y Salta): DNI y app CuidarSE-Para turistas del resto del país: DNI, seguro de viaje Covid-19 (en caso de no tener obra social), reserva de alojamiento y app CuidarSE-Apertura al turismo nacional solo en El Calafate: 28/12-Cobertura sanitaria-Permiso de circulación: https://circulacion.santacruz.gob.ar/ y haceruna Declaración Jurada de salud-Apertura al turismo nacional: 4/12-Certificado Verano-Cobertura de Obra Social o Seguro de Asistencia al Viajero Covid-19-Reserva de alojamiento-Apertura al turismo nacional: 14/12-Certificado verano-Gestionar un permiso provincial y completar una declaración jurada-Apertura al turismo nacional: 15/12-Certificado COVID-19 negativo-Certificado COVID-19 negativo-Completar un formulario-No definió fecha de inicio.https://chubutpatagonia.gob.ar/https://permisos.lapampa.gob.ar/https://www.lapampa.gob.ar/