Fotos y videos: Nieve en Ushuaia un día antes de iniciar la temporada de verano

En redes sociales

Una zona subantártica dicen...

A nada del verano... así amanecemos en Ushuaia.



Excelente jodita diciembre 2020

???????????

Me dejé la compu en la oficina@SMN_Argentina pic.twitter.com/RFH0JKSNJD — María Gowland ? (@AcigamiSur) December 3, 2020

Yo: que raro hace bocha de frío



Ushuaia en pleno diciembre: pic.twitter.com/fJrxp05zSp — boddah ? (@flemxta) December 3, 2020

?????? Hoy Ushuaia amaneció así. ? Si, hoy jueves 3 de diciembre, porque en Ushuaia tenemos posibilidad de nevadas todo el año. ?? Compartimos con ustedes algunas imágenes de ésta mañana. ?? #Ushuaia #FinDelMundo #Argentina #Patagonia #TierraDelFuego #VisitUshuaia pic.twitter.com/39jh2NzYYO — Turismo Ushuaia (@Turismo_Ushuaia) December 3, 2020

???? En #Ushuaia cuando estamos en plena #primavera, y faltando 18 días para el inicio de la temporada de #verano se registra una #Nevada de moderada intensidad en esta localidad patagónica



¡Nos encantan estas sorpresas que nos regala el maravilloso clima argentino!? pic.twitter.com/UXg5h8EZJv — Infotur Chubut (@InfoturChubut) December 3, 2020

Hora 04:30, diciembre 3, 2020 0º, nieve en nuestra querida ciudad #UshuaiaFantástica, Filmando detrás de los vidrios, y ahora me volveré a acostar, es muy temprano pic.twitter.com/jYEBHAPoxM — Eduardo Pocai (@eduardopocai) December 3, 2020

Una nevada de moderada intensidad se registra este jueves en la ciudad de Ushuaia, a apenas 18 días del inicio del verano y en la víspera de la apertura de la temporada de turismo tras nueve meses de inactividad por la pandemia de coronavirus.La nieve comenzó a cubrir de blanco a la capital fueguina desde horas de la madrugada, aunque el fenómeno se extendió durante la mañana y produjo acumulación en los techos de las viviendas y en la vegetación urbana.Además, las precipitaciones se combinaron con un brusco descenso de la temperatura, que era de dos décimas de grado bajo cero a las siete de la mañana, con una sensación térmica de ocho grados bajo cero.Según informa el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) los chubascos de nieve podrían continuar durante el resto de la jornada, con ráfagas de viento de hasta 59 kilómetros por hora.Si bien la nevada generó el clásico paisaje invernal, incluso en el casco céntrico de la ciudad, no se producían inconvenientes con la circulación vehicular porque para esta época del año el suelo no llega a congelarse.De todos modos, la nieve cayó con mayor intensidad en las zonas alejadas del centro, en especial en las montañas y en los valles próximos a la ciudad.Las precipitaciones se combinaron con un brusco descenso de la temperatura, que era de dos décimas de grado bajo cero a las siete de la mañana, con una sensación térmica de ocho grados bajo cero.Por otra parte, el fenómeno meteorológico ocurre un día antes del inicio de la temporada turística de verano, previsto para mañana, cuando se espera la llegada de los primeros visitantes desde el mes de marzo, en que la actividad se paralizó ante la aparición de casos de Covid-19.Las previsiones meteorológicas indican que, aunque continuará el mal tiempo, la nieve podría convertirse en lluvia, mientras que para este viernes está previsto un ascenso de la temperatura que podría llegar hasta los 8 grados.Las nevadas llaman la atención a pocos días de la temporada estival pero no son un fenómeno inusual en la ciudad del Fin del Mundo, donde existen registros similares durante todos los meses del año.Los usuarios de Twitter no dejaron pasar el asombro al ver que la ciudad se cubrió de nieve apenas un día antes del comienzo de la temporada de verano.