Pesar por la muerte de Maradona: "Se me fue un amigo de la infancia"

El mundo se conmocionó este miércoles, al enterarse la noticia sobre la muerte de Diego Maradona. El astro del fútbol e ídolo de multitudes, falleció tras sufrir un paro cardiorrespiratorio en el barrio San Andrés, en el partido bonaerense de Tigre.Un amigo muy cercano al Diez, Néstor Candedo, exjugador de fútbol de la Selección Argentina y de Patronato, contó anteque "se fue un amigo de la infancia, un compañero de equipo".El exjugador de Patronato, resaltó que en esos viajes de colectivo, durante mucho tiempo, "Diego no hablaba, yo le tenía que hacer muchas preguntas para que me cuente algo. Maradona se sentaba al fondo del colectivo e iba callado".Luego con el tiempo su amistad fue creciendo, "fue una infancia hermosa jugábamos en contra y luego en el 1977 estuvimos juntos en la Selección, para un sudamericano, teníamos 15 años".Candedo relató que él fue invitado al casamiento de Maradona con Claudia Villafañe, que se desarrolló en el Luna Park: "en ese tiempo pasé mucho sin verlo, y un periodista me informó que me iba a llegar la invitación del casamiento, me quedé sorprendido. Cuando llegue al lugar, me recibió el papá de Maradona, y me dijo que guarde la tarjeta de invitación porque iba a ser un recuerdo y así fue".En cuanto a las maravillas que Diego hacía con la pelota dijo que "me impresionaba ver como jugaba, tenía mucha memoria, él se acordaba si vos picabas la pelota y te la hacía llegar la pelota justa. Siempre estuvo muy adelantado muchos segundos a los jugadores".Al finalizar, el ex Patronato reflexionó: "En algún momento nos encontraremos de nuevo"