"La pelota no se mancha" y todas las frases icónicas de Diego Armando Maradona

Política El Gobierno decretó tres días de duelo por la muerte de Maradona

Las siguientes son las frases más emblemáticas del astro futbolístico Diego Armando Maradona, quien falleció hoy a los 60 años, luego de sufrir un paro cardíaco en su casa del barrio San Andrés, cercano a Nordelta, en el norte del conurbano bonaerense."Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha" (en su partido despedida en la cancha de Boca)."Me cortaron las piernas" (Mundial USA 94)."¿El primer gol a Inglaterra? Fue la mano de Dios. Les ofrezco mil disculpas a los ingleses, de verdad, pero volvería a hacerlo una y mil veces. Les robé la billetera sin que se dieran cuenta, sin que pestañearan". (Sobre su gol en el Mundial de 1986)"Jugar sin público es jugar adentro de un cementerio" (sobre los partidos en pandemia)."Con perdón de las damas, que la sigan chupando" (en respuesta a los cuestionamientos sobre su labor como DT de la Selección argentina)"Vos también, Pasman, vos también la tenés adentro" (al periodista que lo criticó siendo DT de la Selección argentina)."No, no, creo que lástima no se le tiene a nadie maestro, pelealo, tenele bronca, pero lástima... a nadie" (a José Sanfilippo en televisión)."Escuché al Papa decir que la Iglesia se preocupaba por los chicos pobres. Pero ¡vendé el techo, fiera, hacé algo!"."El techo del Vaticano está lleno de oro. Y encima el Papa era arquero, con eso te digo todo" (críticas a la Iglesia)."Segurola y Habana 4310, séptimo piso. Y vamos a ver si me dura 30 segundos" (la disputa con el ex jugador Julio César Toresani)."Pelé debutó con un pibe. Sí, sí, debutó con un pibe. Esto es para todos los brasileños... y para los argentinos también" (su rivalidad con el ex jugador brasileño)."Soy más importante que (Mauricio) Macri: él puede vender 100.000 autos, pero yo regalé fútbol en todo el mundo" (su rivalidad con el ex presidente de Boca y de la Argentina)."A Papá Noel le pediría que parara mi vida a los 25 años, para que pudiera jugar siempre a la pelota"."Los boludos son como las hormigas, están en todas las partes"."Déjenme vivir mi vida, yo no quiero ser ejemplo de nadie" (al hablar de la idolatría que genera)"He jugado el Barcelona-Real Madrid, pero el Boca-River es distinto. Se me inflama el pecho, es como dormir con Julia Roberts" (comparación entre el clásico español y el argentino)."A (Julio) Grondona se le escapó la tortuga" (críticas al ex presidente de la AFA)"Llegar al área y no poder patear al arco es como bailar con tu hermana"."Con mi enfermedad yo di ventajas, ¿sabés qué jugador hubiese sido yo si no hubiese tomado droga?" (respecto a sus adicciones)."Mis sueños son dos. Mi primer sueño es jugar en el Mundial y el segundo es salir campeón de Octava y lo que siga en el campeonato este" (a los 12 años en un video)."Pase lo que pase y dirija quien dirija, la camiseta número 10 será siempre mía" (sobre la Selección argentina)."Ganarle a River es como que tu mamá te venga a despertar con un beso a la mañana" (la sensación única de ganar un superclásico)."Pensé que venía Berlusconi y me encontré con el cartonero Báez" (sobre Mauricio Macri como presidente de Boca)."¿Que el hincha se muere por un abrazo entre Maradona y Riquelme? No. Decile que se va a quedar vivo" (sobre su enemistad con el ex jugador de Boca)."Cuando dicen que soy Dios yo respondo que están equivocados: soy un simple jugador de fútbol. Dios es Dios y yo soy Diego" (sobre la devoción por su figura)."La Tota integró la barrera cuando me peloteaban de todos lados" (sobre su relación de amor con su madre)."Me había propuesto hacerle dos goles a Gatti, pero ahora que me dijo 'gordito' le voy a meter cuatro" (antes de un Boca ante Argentinos Juniors, donde él jugaba)."Fui, soy y seré drogadicto" (sobre su adicción a las drogas. La dijo en 1996)."Quedar afuera de un Mundial sólo es comparable a ver cómo le pegan a tu vieja y vos estás atado a una silla" (tras la eliminación de Argentina de Francia 1998)."Ser Maradona es hermoso. Soy un tipo normal que por hacerle un gol a los ingleses, que nos mataron a los pibes en Malvinas, hoy la gente me conoce. Pero soy el tipo más normal" (sobre sí mismo).