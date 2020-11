Muchas consultas, pero pocas reservas para el verano en Mar del Plata

Sociedad Se conocieron los requisitos para circular e ingresar a Córdoba en verano

Después de más de ocho meses de restricciones debido a la pandemia por el coronavirus, Mar del Plata volverá a recibir a partir del próximo 1 de diciembre a turistas. De todas maneras, y pese a las expectativas de una posible reactivación económica para un sector profundamente afectado, los números de reservas aún no generan entusiasmo entre los operadores.El vicepresidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica (AEHG), Eduardo Palena, aseguró que el movimiento en el sector de cara al verano viene "muy flojo", al tiempo que se mostró desilusionado con los resultados del programa de Pre Venta, que brinda importantes beneficios económicos a quienes decidan viajar por el país durante 2021."Teníamos muchas más expectativas con el programa, pero no se cumplieron. Si bien hay muchísimas consultas, hay pocas concreciones", señaló a La Capital el empresario, quien aseguró que las reservas "son mínimas" y que, en un promedio general, "no superan el 5%"."El número es casi nulo, muy bajo comparado con otros años en los que había hoteles que ya tenían las plazas prácticamente completas", agregó.Para Palena la principal razón está en la "mucha incertidumbre" que hay en torno a protocolos y que "la gente no se está animando a tomar la decisión"."Todavía no tenemos protocolo como provincia de Buenos Aires y es elemental tener una idea clara sobre lo que va a pasar. Nosotros tenemos todo armado, pero con el documento nacional", reclamó Palena, quien aseguró que el sector necesita con urgencia puntos "lógicos" a seguir."Una de las cosas que están prohibiendo es desayunar en el hotel, y eso es contradictorio: ¿no se puede desayunar en el hotel, con los aforos y todos los cuidados lógicos, pero sí en el bar de la esquina? No es lógico, con aforos, cuidados y turnos, tenemos que poder diferenciarnos de los servicios que da un departamento", señaló.De igual manera cuestionan la decisión de prohibir los aires acondicionados, asegurando que existen alternativas para "evitar la re-circulación" cerrando el retorno de aire de los equipos.Otros de los reclamos del sector está en que los controles recaigan también con los alquileres, para no quedar en una situación de desventaja. "En un hotel entra una persona y se le toma la temperatura, tiene que hacer una declaración jurada, se tiene que sanitizar la habitación y muchos otros controles: ¿en un departamento qué pasa?", preguntó.El presidente del Colegio de Martilleros, Miguel Angel Donsini, también advirtió que en el sector no abundan las reservas y aseguró que, al menos hasta el momento, los contratos cerrados son en mayor parte con grupos familiares."Hay muchas consultas, pero pocas concreciones. Muy pocas. Hay mucho pedido de información, pero mucha indecisión de la gente", señaló el martillero, a dos semanas de que se habilite el ingreso de turistas a la ciudad.Donsini también aseguró que quienes preguntan precio y condiciones son "en la amplia mayoría familias" y apuntó que "quizás grupos de amigos lo hacen a último momento". Eso sí, aclaró: "Van a tener mucha dificultad para alquilar porque es difícil conseguir departamentos que acepten grupos de jóvenes".Además, según indicó las consultas hoy "están concentradas en enero" y arriesgó de que esto ocurre porque la gente "va a ver qué pasa". "Están todos con mucho miedo al contagio, entonces quieren ver cómo asimila la ciudad la llegada del turismo", señaló Donsini, augurando un diciembre más "tranquilo" que otros años.Por otra parte, el presidente del Colegio de Martilleros destacó que el sector está trabajando en conjunto con los consorcios de los edificios y con el gremio de porteros para el control de la entrada y salida de los inquilinos temporarios, quien exigirá que se cumplan los máximos permitidos por propiedad para el cuidado del resto de los residentes.En el sector de balnearios reina un poco más el optimismo. Concesionarios de la ciudad se mostraron esperanzados de cara al verano, aunque hubo quienes aseguraron que la baja en las reservas es notoria.Juan Salvi, concesionario de balnearios en La Perla, Varese y Playa Grande, aseguró que "si bien las expectativas son buenas y hay bastantes consultas, debo admitir que el nivel de reservas es bastante menor en comparación con otras temporadas". La "incertidumbre", indicó, también se repite entre los interesados por una porción de sombra en la playa.Por su parte, Nicolás Parato, del Torreón del Monje, señaló que si bien "se concretaron alquileres con el sistema del Pre Viaje", se está dando en el sector un fenómeno particular: más contratación de marplatenses. "Son residentes que antes no alquilaban, y este verano decidieron quedarse en la ciudad y hacerlo", señaló.Los más positivos sin dudas son los propietarios de los campings, recientemente habilitados a funcionar esta temporada. Carlos Pilaftsidis, de El Griego, aseguró que en las últimas dos semanas tuvieron "muchos llamados y reservas". Y aseguró: "Sabemos que será una temporada mediocre, de 4 puntos, pero preferimos eso antes que nada".