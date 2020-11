Se conocieron los requisitos para circular e ingresar a Córdoba en verano

El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, aclaró en el anuncio del lunes que no exigirán certificado de PCR negativo ni tampoco la contratación de seguros de salud contra Covid-19.



Propietarios de casas de veraneo residentes en Córdoba (habilitados desde el viernes 20 de noviembre):



1) Permiso de circulación interdepartamental (mientras sea requerido por el COE Central).



2) Documentación comprobatoria de titularidad del dominio (boleto de compraventa, fotocopia de la escritura o impuesto, etc.)



3) Cumplir con la normativa de control sanitario provincial y los requerimientos particulares que puedan definir las autoridades municipales o comunales.



Propietarios de casas de veraneo no residentes en Córdoba (desde el 18 de diciembre):



1) Descargar en el celular la aplicación CuidAR y mantener activa durante toda la estancia.



2) En caso de traslados en vehículo propio, circular por las rutas habilitadas de acceso a la Provincia.



3) El conductor deberá disponer del certificado de circulación correspondiente y demás requisitos normales para circular por rutas argentinas.



4) Identificación de cobertura sanitaria (Obra Social, Mutual, Prepaga, etc.).



5) En caso de requerir atención médica en Córdoba, por patología Covid-19 u otra, deberán proceder según lo que se define en los capítulos siguientes.



Turistas con o sin domicilio en Córdoba (desde el 4 de diciembre y el 1 de enero, respectivamente):



1) Comprobante de las reservas efectuadas.



2) Descargar en el celular la aplicación CuidAR y mantener activa durante toda la estancia



3) Identificación de cobertura sanitaria (Obra Social, Mutual, Prepaga, etc.).



4) En caso de traslados en vehículo propio, circular por las rutas habilitadas de acceso a la Provincia. Protocolos de las actividades turísticas Sin aforos, no se reduce el número de plazas.



Con consideraciones y cuidados particulares en los espacios comunes, especificados en el protocolo.



Cumplimiento del distanciamiento social, higiene y salubridad.



También Campings con regulaciones especiales.



Agencias de viaje y turismo

Con todas las precauciones que, en la actualidad, maneja la actividad comercial.



Prestadores de servicios turísticos

Turismo Aventura, Turismo Rural, Enoturismo, Guías de Turismo, entre otros.



Protocolo:



Distanciamiento social.



Declaración jurada por parte de los turistas.



Cumplimiento de normas de higiene.



Playas públicas y balnearios privados

Protocolo:



Cumplimiento del distanciamiento social.



Procedimientos de higiene en elementos de uso común.



Parques temáticos y atracciones

Protocolo:



Distanciamiento social.



Declaración jurada por parte de los turistas.



Cumplimiento de normas de higiene.



Teatros

Protocolo: Aforo reducido.



Distanciamiento social.



Cumplimiento de normas de higiene y sanidad.