"Hay una falsa sensación de que terminó la pandemia", dicen médicos de Rosario

"Lo que se vio este fin de semana no se puede repetir. Pasó lo que se venía viendo en Europa. Hay una falsa sensación de que terminó la pandemia", afirmó la titular del Colegio de Médicos de Rosario, Angela Prigione, al referirse a la aglomeración de personas sin cumplir con el distanciamiento social en la zona ribereña y en la previa del partido de Newell's y Boca en el parque Independencia.Prigione advirtió que los índices positivos que se registran en estos días en la evolución de la pandemia también se dieron en el viejo continente, donde actualmente se desencadenó un rebrote de la enfermedad y varios países impusieron severas restricciones.En ese sentido, Prigione señaló: "Lo de este fin de semana ya se vio en Europa. Hay una falsa sensación de que la pandemia terminó. Por favor, eso no puede quedar así. Está la cuestión del cansancio, del hartazgo, lo que llamamos una fatiga pandémica de toda la comunidad. Lo de este fin de semana es responsabilidad individual, pero también de los que gestionan esta pandemia"."Es una lección muy cara ver esas imágenes de todos amontonados, sin protocolos. No se debería repetir. Tienen que estar las unidades de transporte público a disposición. Se pensó que al no poner colectivos, se desalentaría ir a la playa y a la isla, y fue todo al revés. Además hubo gente festejando por los equipos de fútbol y protestando en el Monumento", añadió Prigione.La titular de la entidad consideró que ahora "viene la época de calor y se habilitarán piletas de los clubes. El Estado deberá controlar todo esto con buenos protocolos, y por otro lado la comunidad no tiene que atropellar esta flexibilización, pensando que todo esto terminó. Hay que respetar el distanciamiento social, usar barbijo, lavarse continuamente las manos, estar al aire libre, pero no amontonados como se vio este fin de semana", añadió.