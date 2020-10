Más de 50 adolescentes entrerrianos esperan por una familia que los adopte

Institucionales Abre el lunes la inscripción al Registro de Adoptantes en Entre Ríos

Requisitos para ser adoptantes

El Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de la Provincia de Entre Ríos (RUAER) habilitará el lunes 2 y por el término de diez días hábiles, la inscripción para aspirantes a guardas con fines adoptivos. En esta oportunidad, se convoca especialmente a aquellas personas que quieran constituir una familia para los y las jóvenes de nuestra provincia que tienen entre 13 y 17 años de edad y tienen declarada la adoptabilidad., pero no todos ellos tienen como proyecto de vida poder ser adoptados; entonces, se requiere de un trabajo en la singularidad con cada uno de ellos en función de que sean protagonistas de su proyecto de vida", comunicó ala secretaria del RUAER, María Silvana Spais.advirtió Spais.. "En agosto, la cantidad de postulantes fue de prácticamente el doble, pero se debió a que la inscripción de mayo se suspendió debido a la situación sanitaria", aclaró.Asimismo, Spais informó que "varió la curva de los perfiles adoptivos, es decir, para qué niño me anoto para inscribir". Fue en ese sentido que rescató la capacidad del RUAER "para dar respuesta a situaciones complejas", entre las que mencionó,"El requisito esencial es ser domiciliado en esta provincia; y, comunicó Spais al aclarar que "no hay una preferencia por una conformación familiar respecto de otra, porque desde el RUAER y los demás organismos que intervienen, apuntamos a las características y necesidades que requiere el niño que tiene declarada su situación de adoptabilidad y en función de eso, se hace la búsqueda de familia"."En estos procesos de búsqueda nos encontramos con niños en los cuales, comentó.Asimismo, la secretaria del RUAER diferenció que. "Las condiciones son evaluadas con el equipo técnico y deberán responder a la posibilidad de integrar al niño conforme al proyecto adoptivo; no pasa por tener condiciones de vida lujosas", remarcó Spais.Quienes estén interesados/as deberán ingresar dentro del plazo de inscripción a la página web del Ministerio Público de la Defensa ( http://mpd.jusentrerios.gov.ar ), donde encontrarán el link con todo el detalle y los pasos a seguir para completar el trámite. Las consultas podrán efectuarse de lunes a viernes, de 7 a 13, a los teléfonos: (0343) 4209575/576; por correo electrónico ( ruaer@jusentrerios.gov.ar ) o a través de mensajes por whatsapp al 549 343 5329475. También están disponibles nuestras redes sociales; en Instagram @ruaer_mpd o Facebook: Registro de Adoptantes de Entre Ríos - RUAER.