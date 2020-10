Estafas: Alertan sobre sitios que ofrecen licencias de conducir falsas

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) alertó sobre la existencia de "lugares que ofrecen licencias de conducir falsas" a cambio de dinero y señaló que se están "haciendo los controles necesarios" para frenar esas "estafas".



El organismo dependiente del Ministerio de Transporte recibió denuncias sobre lugares que ofrecen licencias de conducir apócrifas y, por medio de su Dirección de Asuntos Legales, llevó las actuaciones ante la Justicia.



"La promesa es siempre la misma: hay que transferir dinero a una cuenta bancaria, mandar los datos personales a un Whatsapp y a los pocos días la Licencia llegará por correo, algo que en la mayoría de los casos no sucede o, cuando llega, se trata de un documento sin valor alguno", indicó la ANSV a través de un comunicado.



Al respecto, el ministro de Transporte, Mario Meoni, dijo que "los estafadores como estos hacen que cualquier persona crea que puede conducir y poner en riesgo a los demás y, si algo nos enseñó la pandemia, es que tenemos que cuidarnos cada uno para así cuidarnos entre todos. En casos como este, denunciando a los estafadores".



Además de las investigaciones sobre las organizaciones que falsifican estos documentos, la Agencia recordó que si un agente de tránsito detecta una licencia apócrifa "el documento se incauta, el vehículo se secuestra y la persona queda a disposición de la Justicia".



"Por más que el plástico parezca legal, todos tienen un código QR que no puede ser adulterado y en el que se guardan todos los datos del conductor, la fecha y centro emisor en el que obtuvo la licencia", recordaron.



En ese sentido, Pablo Martínez Carignano, director Ejecutivo de la ANSV, dijo que muchas veces se trata de "una estafa tan burda que resulta increíble que alguien caiga".



"De un lado hay un delincuente y del otro alguien que por algún motivo no puede obtener su registro legalmente y opta por esta vía. La realidad es que nunca recibirá una licencia y que perderá miles de pesos en esta truchada", señaló.



Para poder obtener la Licencia Nacional de Conducir, el ciudadano debe asistir al Centro Emisor de Licencias, de acuerdo a su domicilio, que se encuentre homologado y certificado por la ANSV.



Debe abonar el Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito (CENAT) y solicitar un turno para la atención en el centro emisor.



Una vez en el mismo, deberá rendir y aprobar un curso teórico y práctico en forma presencial o en línea, un examen psicofísico, un examen teórico de conocimiento sobre ética ciudadana, conducción, señalamiento y legislación, un examen teórico práctico de detección de fallas y un examen práctico de idoneidad conductiva.