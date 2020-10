Avanza la recuperación del entrerriano trasplantado de corazón

Emiliano Confalonieri, el joven chajariense que fue trasplantado del corazón , continúa sus días de recuperación en un departamento de la ciudad santafesina de Rosario, tras haber sido intervenido en el Sanatorio Parque el 23 de septiembre."Voy dos veces por semana al sanatorio. Un día hago laboratorio y el otro me hacen una biopsia de control, que es todos los miércoles", contó el joven aen relación a los controles que se extenderán por unos 40 días aproximadamente."Los médicos van viendo cómo evoluciono y me van agregando o sacando medicamentos. Es hasta dar con la dosis de medicamento justa", explicó.Emiliano está siempre acompañado por un familiar. En el departamento realiza ejercicios de kinesiología. "Por el momento no me dejan salir a caminar, todo por el tema del coronavirus y porque todavía tengo las defensas bajas", expresó quien se identifica por su espíritu positivo y siempre dispuesto a poner todo de sí para evolucionar en su recuperación.Emiliano obtuvo el alta ambulatorio y fue hospedado en un departamento que le facilitó una familia chajariense, "con la que le estoy muy agradecido", contó.