Están activos los cinco centros habilitados para donar plasma

Dos pacientes recuperados de Coronavirus donaron plasma días atrás en el Banco de Sangre del hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia, una de las sedes del Programa Provincial de Hemoterapia. Sus donaciones forman parte de las más de 200 unidades obtenidas en la provincia, posibles a partir de la iniciativa solidaria de personas recuperadas de coronavirus que donaron plasma de convaleciente para el tratamiento de pacientes internados que cursan la enfermedad con cuadros moderados-severos.



Desde el hospital Masvernat resaltaron el gesto de los donantes y el trabajo del equipo del Banco de Sangre, así como la plena vigencia de la convocatoria iniciada hace dos meses para que las personas que ya cursaron la enfermedad y quieran ayudar con este recurso escaso de forma voluntaria, se acerquen al nosocomio.



A partir de la adhesión de la provincia a la normativa nacional que regula el Uso de Plasma de Pacientes Recuperados de Covid-19 con fines terapéuticos (Resolución N° 783/20 del Ministerio de Salud de la Nación), y la aprobación del Protocolo de Acceso Extendido para uso de Plasma de Convalecientes con Infección de Coronavirus, desde fines de julio a la fecha ya se extrajeron 220 unidades de plasma entre los distintos puntos habilitados para tal fin.



Es así que, a la fecha, en el Programa Provincial de Hemoterapia (PPH), que funciona en el hospital San Martín de Paraná se llevaron a cabo 100 extracciones de plasma; junto a otras 26 son las que registra el hospital Materno Infantil San Roque de la capital provincial. En tanto que el Banco del hospital Centenario de Gualeguaychú ya extrajo 80 unidades; el J. J. Urquiza de Uruguay, contabiliza 12 extracciones; y a éstos ahora se suma el hospital Masvernat de Concordia, con las 2 donaciones de la última semana.



Cabe recordar que mediante la Resolución N°2.659 del Ministerio de Salud de Entre Ríos definió como centros de extracción manual de plasma los Bancos de Sangre que funcionan en los hospitales San Martín y Materno Infantil San Roque, de Paraná; Delicia Concepción Masvernat, de Concordia; Justo José de Urquiza, de Concepción del Uruguay, y Centenario, de Gualeguaychú. Un gesto solidario que puede ayudar a salvar vidas Es importante resaltar la importancia de que quienes ya cursaron y superaron el Covid-19 asistan a los Bancos de Sangre definidos para donar plasma, siempre que su salud lo permita, ya que con este acto solidario se pueden salvar vidas.



En principio, para quienes hayan recibido el alta por esta enfermedad y estén interesados en donar plasma rigen las mismas recomendaciones que para los donantes de sangre, tales como tener entre 18 y 65 años de edad; al menos 50 kilogramos de peso; presentar buen estado de salud general y no tener enfermedades preexistentes. En este caso, además, deben haber transcurrido al menos 15 días de la resolución de los síntomas y el protocolo establece que no podrán ser donantes de plasma las mujeres que hayan tenido algún embarazo.



Disponer de este recurso depende ?además de la solidaridad del donante? del adecuado y necesario nivel de anticuerpos, luego de un prudencial período de recuperación de las personas que cursaron la infección por coronavirus.



Asimismo, la referente del PPH, Lucrecia Etcheverry, agradeció especialmente a todos los que se interesaron en participar y se acercaron a los diferentes servicios para donar plasma. "Nosotros no sólo recibimos pacientes de Paraná, porque también han venido a donar pacientes recuperados de localidades más alejadas como Viale, Ramírez o Diamante, en algunos casos en más de una oportunidad", expresó Etcheverry, quien agregó que los Bancos de Sangre del interior hacen lo propio con las comunidades de sus áreas de influencia (como por ejemplo el centro de extracción de Gualeguaychú, que articuló acciones para recibir donantes de Colón e Islas del Ibicuy).



Finalmente, cabe señalar que el tratamiento con plasma de convaleciente es de carácter experimental y, hasta tanto no estén los primeros datos del ensayo nacional, no se puede evaluar su efectividad. Se registró una merma de donantes habituales de sangre Cabe destacar que desde el Programa Provincial de Hemoterapia insisten en que las personas no dejen de acercarse a donar sangre. Frente a la situación de pandemia por Coronavirus, en los últimos meses se han registrado altibajos en la asistencia de los donantes voluntarios y habituales de sangre.



La merma en el número de dadores impacta de manera negativa en el sistema sanitario ya que la sangre es un recurso esencial que no se puede fabricar, sólo se obtiene con la donación voluntaria.