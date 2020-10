Día Internacional del Café: Las bondades de la bebida más consumida en el mundo

Mirá la entrevista completa

Todos los 1º de octubre se celebra el Día Internacional del Café, en homenaje a todas las personas que participan de la elaboración de esta popular infusión. Esta fecha, fue establecida por la Organización Internacional del Café en el año 2015, con el fin de unir en un solo día a todos los productores de café de todos los países.Para conocer el secreto para preparar una rica infusión, el bartender especializado en cafetería, Julián Esquivel, explicó alas bondades del café."El café es el fruto de una planta, que se llama drupa, y cuya semilla es el grano tostado", indicó al apuntar a "la calidad de la materia prima".Respecto de las variedades, mencionó "cafés industriales, de producciones más bajas, y el café de origen o de especialidad que es el relacionado al concepto de trazabilidad -desde que la planta se cultiva hasta que la planta llega a mi mesa para disfrutarla". "Si conozco ese proceso puedo hablar de calidad de la infusión", aclaró."El café es la segunda más consumida en el mundo, después del agua, y ante la imposibilidad de compartir el mate, sin dudas que su consumo aumentó considerablemente pero ya estaba rankeado", remarcó Esquivel.En relación a los beneficios, destacó que "el café es beneficioso para la salud porque estimula el sistema nervioso central, permite que estemos alertas, que no decaigamos en el sueño, nos ayuda a concentrarnos, es antioxidante, hace muy bien a la digestión".Consultado al especialista en café, cuál es la variedad más recomendada, éste señaló que "el expreso es el más conocido, porque si uno no es tan adepto al café, sobre todo porque se recomienda sin azúcar, podes acompañarlo con leche y eso es una introducción a este mundo"."Por otro lado, se encuentra el café filtrado, a través del que se aprecian las cualidades naturales de esta bebida que no tiene conservantes, ni aditivos. Es 100% natural y orgánica", diferenció.