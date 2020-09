Día de la Primavera: No hubo incidentes y destacan el comportamiento de jóvenes

La Policía de Entre Ríos desplegó un operativo especial en toda la provincia para evitar aglomeraciones en el Día de la Primavera. La ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, saludó la conducta responsable de la ciudadanía joven y felicitó a la fuerza de seguridad y a los intendentes por las medidas de prevención. No se registraron incidentes.



"Los operativos realizados por la Policía de Entre Ríos en todas las ciudades de la Provincia fueron exitosos. Hubo una conducta muy responsable de parte de los jóvenes estudiantes, con la única excepción de la ciudad de Chajarí. Ese episodio felizmente no se repitió en ningún otro lugar y los informes que he recibido de las distintas jefaturas departamentales a través del Jefe de Policía, dan cuenta de una conducta muy responsable de la ciudadanía y sobre todo de la ciudadanía joven que asumió con responsabilidad que no podía salir a hacer ninguna actividad masiva ni juntarse en conglomerado de personas", aseguró la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero al término de la jornada del día del estudiante.



"Estamos terminando la jornada con una evaluación de mucho éxito y de mucha responsabilidad ciudadana", indicó. También saludó a todos los intendentes e intendentas por los controles desplegados junto a la fuerza policial.



Por su parte, el Jefe de Operaciones y Seguridad, Gustavo Schierloh, indicó que "hasta el momento no ha habido mayores inconvenientes en ningún departamento, salvo lo que ocurrió anoche en Chajarí, pero el resto no tenemos ninguna clase de inconveniente".



"Hubo algunas caravanas que organizaron los padres en Colón con los chicos y otra en Bovril, pero en estos casos se hicieron las actas de infracción y nada más. No ha habido más inconvenientes", informó el Jefe de Operaciones y Seguridad de la provincia.



Asimismo, recordó que los operativos continuarán hasta las 21 horas.



Por su parte, el jefe de la departamental Paraná, Raúl Menescardi, manifestó: "Los operativos por el día del estudiante y por el día de la primavera comenzaron en la víspera, a las 20 horas habiéndose asignado funcionarios policiales en los diferentes lugares públicos, llamase plazas, costanera, el Parque Nuevo, el Parque Urquiza, el Rosedal, Patito Sirirí, el Thompson y finalizando a las 2,30 horas no tuvimos inconveniente alguno. Así que han colaborado los vecinos, los paranaenses y también los jóvenes", destacó.



En tanto, este lunes, "los operativos dieron comienzo a las 13 horas, en los mismos lugares, se pudo reafirmar esa presencia policial y con los cortes de calle que se hicieron, la gente utilizó más que nada la costanera para salir a caminar, andar en bicicleta, otros salieron a correr", contó el jefe Departamental.



"Del grupo de jóvenes que se esperaba para festejar el día de los estudiantes fueron muy pocos los que concurrieron con termos como para mate, en esos casos se dialogó y los jóvenes interpretaron cual era el decreto presidencial. Teníamos que respetar más que nada el distanciamiento y evitar lo que es el aglomeramiento de personas. Así que esa tarea se desarrolló en absoluta normalidad y a las 19,25 se dieron por finalizado los diferentes operativos en lugares como plazas, Parque Gazzano, plaza de Las Mujeres, todos aquellos espacios que uno advierte una mayor cantidad de gente cuando se festeja un día como la primavera".



"Hemos finalizado sin tener que lamentar ningún tipo de consecuencia y el número de efectivos que se utilizó fue aproximadamente 120 porque debemos recordar que algunos estuvieron marcando presencia en los diferentes lugares y otros en móviles policiales. En Paraná participó la Dirección de Operaciones, Dirección Investigaciones, Dirección Toxicología y la Departamental Paraná que está compuesta por las comisarías de esta ciudad capital", finalizó Menescardi.